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Власти РФ отменили проведение "Бессмертного полка" из-за опасений чрезвычайных ситуаций, а также возможных проявлений недовольства из-за войны в Украине, - британская разведка

Скасували безсмертний полк

Очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая может свидетельствовать и об опасениях чрезвычайных ситуаций, и того, что массовые мероприятия могут стать местом проявления недовольства из-за войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Британские разведчики отметили, что Россия отменила марши "Бессмертного полка", зато портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Кроме того, в пяти областях России - Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской - отменили также парады к 9 мая, вероятно, из-за опасений, что там возможны атаки украинских беспилотников.

В этом контексте британские аналитики вспомнили прошлогодний инцидент за неделю до 9 мая, когда над Кремлем взорвался неизвестный беспилотник, а Россия обвинила в этом Украину.

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"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины", - подытожили в Министерстве обороны Великобритании.

Как стало известно, в ряде регионов РФ отменили проведение 9 мая пропагандистской акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы безопасности".

Что такое "Бессмертный полк"?

"Бессмертный полк" - пропагандистская акция, которую оккупанты проводят в РФ накануне или 9 мая (когда отмечают день победы). Во время этого марша родственники погибших во Второй мировой войне россиян несут в руках их портреты.

Автор: 

Великобритания (4919) пропаганда (3669) россия (95352) внешняя разведка (373)


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Топ комментарии
+16
Внуки носят дедов на лопатах - казалось бы где тут скандал?
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
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28.04.2024 14:25
+12
Бздить Пітун, бо на палках понесуть кольорові фотографії.... і при тому багато......
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28.04.2024 14:08
+11
)))Даремно))полк же виріс за останні 2 роки)))Памянєм,нє забудє,нє прастім і вип'єм))))))))))))))))
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28.04.2024 14:06
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)))Даремно))полк же виріс за останні 2 роки)))Памянєм,нє забудє,нє прастім і вип'єм))))))))))))))))
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28.04.2024 14:06 Ответить
"полкана" заборонили НАЗАВЖДИ, хто б міг таке передбачити?
причина заборони проста - на лопатах будуть носить міліон "зажмурених хероїв севео"
кабаєву страшно
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28.04.2024 14:15 Ответить
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28.04.2024 14:35 Ответить
от цього вони і бояться що за "мобіками" на палицях не буде як роздивитися "дідів на палках"
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28.04.2024 14:16 Ответить
Внуки носят дедов на лопатах - казалось бы где тут скандал?
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
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28.04.2024 14:25 Ответить
Ага, а ще він правнук Мао Цзедуна і Голди Мейєр.
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28.04.2024 15:04 Ответить
У кормчего мао был огромный гарем малолеток - думаешь он имел связь и с престарелой голди?
откуда инфа?
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28.04.2024 15:18 Ответить
Первый раз слышу что председатель КНР пи тарасом был. Ты его с императором Китая эпохи Цин не путаешь Может его жена Цзян Цин мужиком была? Во вторых - Мао умер в 1976 в возрасте за 90, так что твоя Голди ему была совсем не престарелой. В этом мире всё возможно. В третьих - учи историю пацан и не смеши народ.
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30.04.2024 21:18 Ответить
Друже - учи історію і не сміши народ:
https://znaj.ua/ru/history/kak-mechta-prevratylas-v-manyyu-zachem-mao-czedunu-tysyacha-devstvennyc Как мечта превратилась в манию: зачем Мао Цзэдуну тысяча девственниц. Мао полагал, что долголетие способна подарить ему половая активность.
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01.05.2024 11:18 Ответить
Ну ти і «історичний» ресурс знайшов, в мене від сміху аж подих сперло. А чому ти ще на рашистському udaff.com що небуть про Мао не знайшов??? Там олбанські подонки теж багато чого про голову КНР писали.
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01.05.2024 12:04 Ответить
Друже - те що мао кожного дня приводили для втіх нову "цєлку" - відомо ще з часів ссср
Купа радянських анекдотів та пісеньок про це є
Так й самі китайці цього не приховують
Я про це дізнався ще до розвалу ссср
А посилання - просто перше що потрапило
Короче гугли ще щось крім "пи-тарасов" - дізнаєшся більше
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01.05.2024 12:19 Ответить
В том то и дело что анекдоты песенки слухи и др народное творчество у тебя в приоритете. Что нибудь серьезнее ты читал??? Если ты совок вспоминаешь, то почитай хотя бы «Особый район Китая» Владимирова или «Председатель Мао» Горбачева или Новейшая история Китая АН СССР 1984 г. Почему там об этих фактах ничего нет. Кстати слухи и анекдоты о подобном ходили и про первого лидера КНДР Ким Ир Сена и про основателя Тайваня ЧаН Кай Ши и даже про сралина и берию и даже про лысого Хрущева. Но это же только анекдоты и слухи.
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01.05.2024 12:30 Ответить
Я сказав - ти почув - далі сам
Немає диму без вогню
Мені скучно розводити з тобою полеміку на тему "заїжджену" ще з часів совка
Це те що відомо ВСІМ і ДАВНО...
Про голден меер - це було щось нове - тому я запитався
Якщо про голді щось знаєш - пиши
про бл№ядсво мао - не цікаво
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01.05.2024 12:34 Ответить
А ти шо не зрозумів що про Голді і Мао я написав щоб народ посміявся? А як що я напишу шо Гєпа був племінником Допису ти теж повіриш? Так, поки мені ясно що з юмором в тебе, любий друже, пагано… хоча це вже твої власні проблеми. Прощавай
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01.05.2024 12:39 Ответить
Племінником Доп
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01.05.2024 12:41 Ответить
Извини, имел ввиду - педофилом.
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30.04.2024 21:37 Ответить
В ютубі натрапила на шортс коротке відео від росіянки філолога, що українська мова це не діалект російської, а повністю окрема мова. І в неї багато підписників і коментарів. Мабуть у них в лісі щось померло.
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28.04.2024 14:07 Ответить
у кацапського нарєчія діалектів нема, бо воно штучне. ******** ізиґ - то результат підвою на мєрсську угро-фінську основу церковно-славянської (адаптованого солунського діалекту староболгарської) мови богослужебних книг, що в ХІ столітті на залісся принесли київські попи
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28.04.2024 14:17 Ответить
Я про перші намагання відмовитися від імперськості. Мовляв мова це справжня мова. Хоча це може бути і спектаклем, розрахованим на українську публіку. Мовляв дивіться які ми можемо бути ліберальні.
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28.04.2024 14:21 Ответить
Російська мова це діалект української, як і білоруська, і польська. Експансія на північ йшла з межиріччя Дніпра і Дону.
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28.04.2024 14:27 Ответить
не так. Урусскій - іскуствєний єзиг. Найближчий родич - болгарська, хоча з болгарами вони не перетиналися. Просто мєрянам принесли писемність на староболгарській, а вони вже то пристосували до своєї мєрянської дійсності. Ото і получився єзиг, в якому на кожне правило купа виключень, тому жоден кацап не знає шо писати в ненаголошеній позиції: о, а, є чи і.. бо воно йому нерідне.
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28.04.2024 14:35 Ответить
дебільна твоя маячня про спорідненість української мови та кацапського єзика, бо кацапи навіть не словяни, а дикі угро-фінські племена мєря та ерзя. Доказав це ше кацапський архєолог граф Уваров, який розкопав на території москви та околиць близько тисячі курганів - мерських культових поховань.
А зараз кацапи не тільки втратили славянські ознаки, вони наполовину монголоїди. І несуть нам "русскій мір" своїми усскімі глозамЄ, поторочча.
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28.04.2024 14:50 Ответить
Цю дебільну гіпотезу чула багато разів, але наукових підтверджень їй немає. Крім того вона не логічна.
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28.04.2024 14:46 Ответить
ти дебільна, почваро. Її почистили, а воно знову сере, московська наволоч
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28.04.2024 14:52 Ответить
навіть не допускайте надії - кацапське бєшєнство невиліковне
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28.04.2024 14:54 Ответить
то ви не дивіться.
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28.04.2024 20:07 Ответить
это малоактуально
тут скандал помощнее - "херої сво" на лопатах запретил кабаев
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28.04.2024 14:21 Ответить
Кацапи такі тварюки, перекручують усе що можна. Із злочинців та покидьків роблять героїв, а якщо люди чесні та порядні але не згодні з думкою кацапа - записують їх у ворогів народу
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28.04.2024 14:07 Ответить
Бздить Пітун, бо на палках понесуть кольорові фотографії.... і при тому багато......
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28.04.2024 14:08 Ответить
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28.04.2024 15:11 Ответить
Сашко Вілкул випав з цієї обойми:

"Краще пізно, ніж ніколи" 🤔
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28.04.2024 17:12 Ответить
Це лицемірство вищої проби вшановувати тих, хто помер давно вже і при цьому сьогодні вбивати нащадків тих з ким воювали проти нацизму.
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28.04.2024 14:10 Ответить
здря... тепер дідів на палках було б набагато більше.. і фотографії кольорові
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28.04.2024 14:13 Ответить
Не тільки дєдів, а й внуків та правнуків напалачькьє
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28.04.2024 14:33 Ответить
Шкода, дуже шкода, тут якраз набрався батальон таджиків-моджахедів, щоб гідно виступити з гаслами "можєм павтаріть"!!!!
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28.04.2024 14:19 Ответить
самий влучний комент. ) а так могли би дійсно бути крокуси по всій параші. шкода.
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28.04.2024 20:08 Ответить
Скоро в ********** буде "большє трьох нє собіраться". Хіба що для "распітія спіртних "за упокой" мобіків.
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28.04.2024 14:21 Ответить
Тяжко їм буде без "блінов с лопати".
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28.04.2024 14:22 Ответить
Відмінний шанс для України перехопити ініціативу, і 8 травня пройти вулицями з портретами своїх героїв, загиблих в боях з орками. Гасло "А ми не боїмося!" Від такої поразки на інформаційному фронті багатьох пропагандистів рф розірве.
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28.04.2024 14:23 Ответить
Відмінний шанс порахувати наші втрати
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28.04.2024 14:42 Ответить
а заодно отримати іскандером по натовпу дебілоголових каклів з кацапським вивихом моску
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28.04.2024 15:00 Ответить
ти - кончене падло з пропитими місками. Кацапське лайно з тебе фонтаном б'є з усіх дірок
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28.04.2024 14:57 Ответить
В Україні на таку кацапську ініціативу не ведуться. То ваша фашистська задумка дідів на палках носити. Цікаво а ваш гітлер кого на швабріносить? Мабуть філософа Івана ільїна який від фюрера і муссоліні оргазм отримував?
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28.04.2024 15:10 Ответить
Хвореньке?? У себе проводьте. Кацапи тільки й очіккють анонсів - куди шмаляти.
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28.04.2024 15:53 Ответить
Все просто: прийти массово с трупаками на палках = статья " о дискредитации", потерь то ведь нет
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28.04.2024 14:27 Ответить
Дєди на пАлАчькьє абідяЦЦА...
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28.04.2024 14:31 Ответить
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28.04.2024 14:33 Ответить
Тут свиноматки мали бажання вийти з портретами своїх ваньок, а тут такий облом. А може помиляюсь -бабки отримали(може) за ванюшок та і будя...
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28.04.2024 14:39 Ответить
Ой ,вибачте))Додам до попереднього власного коментаря)Тепер вже не полк ,а армію))А може причина в тому,що не всі хочуть носити,бо засвітятться,а кагебісти тебееее на марші запитають"а што ти дєлаєш сєйчас для пабєди?",а кацап їм "так я ета,родствєнніка памінаю"))і загребуть))
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28.04.2024 14:48 Ответить
Британська развєдка ...

Пох їм те..

Просто коли фото "хєроїв " СВО було б в десятки разів більше чим герїв ВОВ - могли б виникнуть навіть в тупих бошках питання...
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28.04.2024 14:53 Ответить
Для чого Цензор пише оцю брехню: "Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети"? Джерело:
Яких загиблих? Там носять портрети будь-кого - і Жукова, і Сраліна, і т.п.

І взагалі така акція має назву "Насади деда на палку!"
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28.04.2024 15:01 Ответить
А ще носили портрети бойовиків з «Зоряних війн»….
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28.04.2024 15:12 Ответить
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28.04.2024 15:20 Ответить
"дєды на палках закончились, осталісь одні внучі на бутилках" ))
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28.04.2024 15:24 Ответить
ех, були часи колись ... і по сан-франциску ходили "безсмертні полки" з кумачом !

а зараз кацапи, напевне, злякалися що їхні п'яні сво-шники та z-шники почнуть чіплятися до їхніх цивільних з питанням "а ти пачєму с українскімі фашістамі нє воюєш ?"

кацапи не розуміють, що війна яка почалася в 2022 році обнулила весь їхній треш про "перемогу над фашізмом" : всі адекватні люди зрозуміли що "совєцкій імпєріалізм побєділ нємєцкій імпєріалізм, а сам нікуда нє дєлся"

дивно те, що людину яка вперше на весь світ про це оголосила, Віктора Богдановича Різуна (Суворова) досі не пускають в Україну !

та він вже заслужив не тільки на український паспорт, а й на почесну охорону від СБУ (яким він скоріш за все не дуже довіряє)
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28.04.2024 15:36 Ответить
Скасували марш *******!
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28.04.2024 16:37 Ответить
Деды уже не воевали?
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28.04.2024 18:57 Ответить
в громадських місцях, це що на параші?
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28.04.2024 19:01 Ответить
Дидов на палках таскали, внучков не скрепно носить, что-ли?
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29.04.2024 06:24 Ответить
 
 