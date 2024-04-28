Власти РФ отменили проведение "Бессмертного полка" из-за опасений чрезвычайных ситуаций, а также возможных проявлений недовольства из-за войны в Украине, - британская разведка
Очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая может свидетельствовать и об опасениях чрезвычайных ситуаций, и того, что массовые мероприятия могут стать местом проявления недовольства из-за войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Британские разведчики отметили, что Россия отменила марши "Бессмертного полка", зато портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.
Кроме того, в пяти областях России - Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской - отменили также парады к 9 мая, вероятно, из-за опасений, что там возможны атаки украинских беспилотников.
В этом контексте британские аналитики вспомнили прошлогодний инцидент за неделю до 9 мая, когда над Кремлем взорвался неизвестный беспилотник, а Россия обвинила в этом Украину.
"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины", - подытожили в Министерстве обороны Великобритании.
Как стало известно, в ряде регионов РФ отменили проведение 9 мая пропагандистской акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы безопасности".
Что такое "Бессмертный полк"?
"Бессмертный полк" - пропагандистская акция, которую оккупанты проводят в РФ накануне или 9 мая (когда отмечают день победы). Во время этого марша родственники погибших во Второй мировой войне россиян несут в руках их портреты.
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причина заборони проста - на лопатах будуть носить міліон "зажмурених хероїв севео"
кабаєву страшно
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
откуда инфа?
https://znaj.ua/ru/history/kak-mechta-prevratylas-v-manyyu-zachem-mao-czedunu-tysyacha-devstvennyc Как мечта превратилась в манию: зачем Мао Цзэдуну тысяча девственниц. Мао полагал, что долголетие способна подарить ему половая активность.
Купа радянських анекдотів та пісеньок про це є
Так й самі китайці цього не приховують
Я про це дізнався ще до розвалу ссср
А посилання - просто перше що потрапило
Короче гугли ще щось крім "пи-тарасов" - дізнаєшся більше
Немає диму без вогню
Мені скучно розводити з тобою полеміку на тему "заїжджену" ще з часів совка
Це те що відомо ВСІМ і ДАВНО...
Про голден меер - це було щось нове - тому я запитався
Якщо про голді щось знаєш - пиши
про бл№ядсво мао - не цікаво
А зараз кацапи не тільки втратили славянські ознаки, вони наполовину монголоїди. І несуть нам "русскій мір" своїми усскімі глозамЄ, поторочча.
тут скандал помощнее - "херої сво" на лопатах запретил кабаев
"Краще пізно, ніж ніколи" 🤔
Пох їм те..
Просто коли фото "хєроїв " СВО було б в десятки разів більше чим герїв ВОВ - могли б виникнуть навіть в тупих бошках питання...
Яких загиблих? Там носять портрети будь-кого - і Жукова, і Сраліна, і т.п.
І взагалі така акція має назву "Насади деда на палку!"
а зараз кацапи, напевне, злякалися що їхні п'яні сво-шники та z-шники почнуть чіплятися до їхніх цивільних з питанням "а ти пачєму с українскімі фашістамі нє воюєш ?"
кацапи не розуміють, що війна яка почалася в 2022 році обнулила весь їхній треш про "перемогу над фашізмом" : всі адекватні люди зрозуміли що "совєцкій імпєріалізм побєділ нємєцкій імпєріалізм, а сам нікуда нє дєлся"
дивно те, що людину яка вперше на весь світ про це оголосила, Віктора Богдановича Різуна (Суворова) досі не пускають в Україну !
та він вже заслужив не тільки на український паспорт, а й на почесну охорону від СБУ (яким він скоріш за все не дуже довіряє)