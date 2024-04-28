Власти РФ отменили проведение "Бессмертного полка" из-за опасений чрезвычайных ситуаций, а также возможных проявлений недовольства из-за войны в Украине, - британская разведка

Очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая может свидетельствовать и об опасениях чрезвычайных ситуаций, и того, что массовые мероприятия могут стать местом проявления недовольства из-за войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Британские разведчики отметили, что Россия отменила марши "Бессмертного полка", зато портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Кроме того, в пяти областях России - Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской - отменили также парады к 9 мая, вероятно, из-за опасений, что там возможны атаки украинских беспилотников.

В этом контексте британские аналитики вспомнили прошлогодний инцидент за неделю до 9 мая, когда над Кремлем взорвался неизвестный беспилотник, а Россия обвинила в этом Украину.

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"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины", - подытожили в Министерстве обороны Великобритании.

Как стало известно, в ряде регионов РФ отменили проведение 9 мая пропагандистской акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы безопасности".

Что такое "Бессмертный полк"?

"Бессмертный полк" - пропагандистская акция, которую оккупанты проводят в РФ накануне или 9 мая (когда отмечают день победы). Во время этого марша родственники погибших во Второй мировой войне россиян несут в руках их портреты.