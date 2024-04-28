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Влада РФ скасувала проведення "Безсмертного полку" через побоювання надзвичайних ситуацій, а також можливі прояви невдоволення війною в Україні, - британська розвідка

Скасували безсмертний полк

Чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Британські розвідники зазначили, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і в громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях Росії — Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській і Курській - скасували також паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників.

У цьому контексті британські аналітики пригадали торішній інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила в цьому Україну.

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"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", - підсумували в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як стало відомо, у низці регіонів РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці".

Що таке "Безсмертний полк"?

"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.

Автор: 

Велика Британія (5541) пропаганда (2795) росія (64911) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+16
Внуки носят дедов на лопатах - казалось бы где тут скандал?
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
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28.04.2024 14:25
+12
Бздить Пітун, бо на палках понесуть кольорові фотографії.... і при тому багато......
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28.04.2024 14:08
+11
)))Даремно))полк же виріс за останні 2 роки)))Памянєм,нє забудє,нє прастім і вип'єм))))))))))))))))
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28.04.2024 14:06
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)))Даремно))полк же виріс за останні 2 роки)))Памянєм,нє забудє,нє прастім і вип'єм))))))))))))))))
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28.04.2024 14:06 Відповісти
"полкана" заборонили НАЗАВЖДИ, хто б міг таке передбачити?
причина заборони проста - на лопатах будуть носить міліон "зажмурених хероїв севео"
кабаєву страшно
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28.04.2024 14:15 Відповісти
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28.04.2024 14:35 Відповісти
от цього вони і бояться що за "мобіками" на палицях не буде як роздивитися "дідів на палках"
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28.04.2024 14:16 Відповісти
Внуки носят дедов на лопатах - казалось бы где тут скандал?
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
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28.04.2024 14:25 Відповісти
Ага, а ще він правнук Мао Цзедуна і Голди Мейєр.
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28.04.2024 15:04 Відповісти
У кормчего мао был огромный гарем малолеток - думаешь он имел связь и с престарелой голди?
откуда инфа?
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28.04.2024 15:18 Відповісти
Первый раз слышу что председатель КНР пи тарасом был. Ты его с императором Китая эпохи Цин не путаешь Может его жена Цзян Цин мужиком была? Во вторых - Мао умер в 1976 в возрасте за 90, так что твоя Голди ему была совсем не престарелой. В этом мире всё возможно. В третьих - учи историю пацан и не смеши народ.
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30.04.2024 21:18 Відповісти
Друже - учи історію і не сміши народ:
https://znaj.ua/ru/history/kak-mechta-prevratylas-v-manyyu-zachem-mao-czedunu-tysyacha-devstvennyc Как мечта превратилась в манию: зачем Мао Цзэдуну тысяча девственниц. Мао полагал, что долголетие способна подарить ему половая активность.
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01.05.2024 11:18 Відповісти
Ну ти і «історичний» ресурс знайшов, в мене від сміху аж подих сперло. А чому ти ще на рашистському udaff.com що небуть про Мао не знайшов??? Там олбанські подонки теж багато чого про голову КНР писали.
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01.05.2024 12:04 Відповісти
Друже - те що мао кожного дня приводили для втіх нову "цєлку" - відомо ще з часів ссср
Купа радянських анекдотів та пісеньок про це є
Так й самі китайці цього не приховують
Я про це дізнався ще до розвалу ссср
А посилання - просто перше що потрапило
Короче гугли ще щось крім "пи-тарасов" - дізнаєшся більше
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01.05.2024 12:19 Відповісти
В том то и дело что анекдоты песенки слухи и др народное творчество у тебя в приоритете. Что нибудь серьезнее ты читал??? Если ты совок вспоминаешь, то почитай хотя бы «Особый район Китая» Владимирова или «Председатель Мао» Горбачева или Новейшая история Китая АН СССР 1984 г. Почему там об этих фактах ничего нет. Кстати слухи и анекдоты о подобном ходили и про первого лидера КНДР Ким Ир Сена и про основателя Тайваня ЧаН Кай Ши и даже про сралина и берию и даже про лысого Хрущева. Но это же только анекдоты и слухи.
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01.05.2024 12:30 Відповісти
Я сказав - ти почув - далі сам
Немає диму без вогню
Мені скучно розводити з тобою полеміку на тему "заїжджену" ще з часів совка
Це те що відомо ВСІМ і ДАВНО...
Про голден меер - це було щось нове - тому я запитався
Якщо про голді щось знаєш - пиши
про бл№ядсво мао - не цікаво
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01.05.2024 12:34 Відповісти
А ти шо не зрозумів що про Голді і Мао я написав щоб народ посміявся? А як що я напишу шо Гєпа був племінником Допису ти теж повіриш? Так, поки мені ясно що з юмором в тебе, любий друже, пагано… хоча це вже твої власні проблеми. Прощавай
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01.05.2024 12:39 Відповісти
Племінником Доп
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01.05.2024 12:41 Відповісти
Извини, имел ввиду - педофилом.
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30.04.2024 21:37 Відповісти
В ютубі натрапила на шортс коротке відео від росіянки філолога, що українська мова це не діалект російської, а повністю окрема мова. І в неї багато підписників і коментарів. Мабуть у них в лісі щось померло.
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28.04.2024 14:07 Відповісти
у кацапського нарєчія діалектів нема, бо воно штучне. ******** ізиґ - то результат підвою на мєрсську угро-фінську основу церковно-славянської (адаптованого солунського діалекту староболгарської) мови богослужебних книг, що в ХІ столітті на залісся принесли київські попи
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28.04.2024 14:17 Відповісти
Я про перші намагання відмовитися від імперськості. Мовляв мова це справжня мова. Хоча це може бути і спектаклем, розрахованим на українську публіку. Мовляв дивіться які ми можемо бути ліберальні.
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28.04.2024 14:21 Відповісти
Російська мова це діалект української, як і білоруська, і польська. Експансія на північ йшла з межиріччя Дніпра і Дону.
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28.04.2024 14:27 Відповісти
не так. Урусскій - іскуствєний єзиг. Найближчий родич - болгарська, хоча з болгарами вони не перетиналися. Просто мєрянам принесли писемність на староболгарській, а вони вже то пристосували до своєї мєрянської дійсності. Ото і получився єзиг, в якому на кожне правило купа виключень, тому жоден кацап не знає шо писати в ненаголошеній позиції: о, а, є чи і.. бо воно йому нерідне.
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28.04.2024 14:35 Відповісти
дебільна твоя маячня про спорідненість української мови та кацапського єзика, бо кацапи навіть не словяни, а дикі угро-фінські племена мєря та ерзя. Доказав це ше кацапський архєолог граф Уваров, який розкопав на території москви та околиць близько тисячі курганів - мерських культових поховань.
А зараз кацапи не тільки втратили славянські ознаки, вони наполовину монголоїди. І несуть нам "русскій мір" своїми усскімі глозамЄ, поторочча.
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28.04.2024 14:50 Відповісти
Цю дебільну гіпотезу чула багато разів, але наукових підтверджень їй немає. Крім того вона не логічна.
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28.04.2024 14:46 Відповісти
ти дебільна, почваро. Її почистили, а воно знову сере, московська наволоч
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28.04.2024 14:52 Відповісти
навіть не допускайте надії - кацапське бєшєнство невиліковне
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28.04.2024 14:54 Відповісти
то ви не дивіться.
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28.04.2024 20:07 Відповісти
это малоактуально
тут скандал помощнее - "херої сво" на лопатах запретил кабаев
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28.04.2024 14:21 Відповісти
Кацапи такі тварюки, перекручують усе що можна. Із злочинців та покидьків роблять героїв, а якщо люди чесні та порядні але не згодні з думкою кацапа - записують їх у ворогів народу
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28.04.2024 14:07 Відповісти
Бздить Пітун, бо на палках понесуть кольорові фотографії.... і при тому багато......
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28.04.2024 14:08 Відповісти
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28.04.2024 15:11 Відповісти
Сашко Вілкул випав з цієї обойми:

"Краще пізно, ніж ніколи" 🤔
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28.04.2024 17:12 Відповісти
Це лицемірство вищої проби вшановувати тих, хто помер давно вже і при цьому сьогодні вбивати нащадків тих з ким воювали проти нацизму.
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28.04.2024 14:10 Відповісти
здря... тепер дідів на палках було б набагато більше.. і фотографії кольорові
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28.04.2024 14:13 Відповісти
Не тільки дєдів, а й внуків та правнуків напалачькьє
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28.04.2024 14:33 Відповісти
Шкода, дуже шкода, тут якраз набрався батальон таджиків-моджахедів, щоб гідно виступити з гаслами "можєм павтаріть"!!!!
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28.04.2024 14:19 Відповісти
самий влучний комент. ) а так могли би дійсно бути крокуси по всій параші. шкода.
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28.04.2024 20:08 Відповісти
Скоро в ********** буде "большє трьох нє собіраться". Хіба що для "распітія спіртних "за упокой" мобіків.
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28.04.2024 14:21 Відповісти
Тяжко їм буде без "блінов с лопати".
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28.04.2024 14:22 Відповісти
Відмінний шанс для України перехопити ініціативу, і 8 травня пройти вулицями з портретами своїх героїв, загиблих в боях з орками. Гасло "А ми не боїмося!" Від такої поразки на інформаційному фронті багатьох пропагандистів рф розірве.
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28.04.2024 14:23 Відповісти
Відмінний шанс порахувати наші втрати
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28.04.2024 14:42 Відповісти
а заодно отримати іскандером по натовпу дебілоголових каклів з кацапським вивихом моску
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28.04.2024 15:00 Відповісти
ти - кончене падло з пропитими місками. Кацапське лайно з тебе фонтаном б'є з усіх дірок
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28.04.2024 14:57 Відповісти
В Україні на таку кацапську ініціативу не ведуться. То ваша фашистська задумка дідів на палках носити. Цікаво а ваш гітлер кого на швабріносить? Мабуть філософа Івана ільїна який від фюрера і муссоліні оргазм отримував?
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28.04.2024 15:10 Відповісти
Хвореньке?? У себе проводьте. Кацапи тільки й очіккють анонсів - куди шмаляти.
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28.04.2024 15:53 Відповісти
Все просто: прийти массово с трупаками на палках = статья " о дискредитации", потерь то ведь нет
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28.04.2024 14:27 Відповісти
Дєди на пАлАчькьє абідяЦЦА...
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28.04.2024 14:31 Відповісти
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28.04.2024 14:33 Відповісти
Тут свиноматки мали бажання вийти з портретами своїх ваньок, а тут такий облом. А може помиляюсь -бабки отримали(може) за ванюшок та і будя...
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28.04.2024 14:39 Відповісти
Ой ,вибачте))Додам до попереднього власного коментаря)Тепер вже не полк ,а армію))А може причина в тому,що не всі хочуть носити,бо засвітятться,а кагебісти тебееее на марші запитають"а што ти дєлаєш сєйчас для пабєди?",а кацап їм "так я ета,родствєнніка памінаю"))і загребуть))
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28.04.2024 14:48 Відповісти
Британська развєдка ...

Пох їм те..

Просто коли фото "хєроїв " СВО було б в десятки разів більше чим герїв ВОВ - могли б виникнуть навіть в тупих бошках питання...
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28.04.2024 14:53 Відповісти
Для чого Цензор пише оцю брехню: "Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети"? Джерело:
Яких загиблих? Там носять портрети будь-кого - і Жукова, і Сраліна, і т.п.

І взагалі така акція має назву "Насади деда на палку!"
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28.04.2024 15:01 Відповісти
А ще носили портрети бойовиків з «Зоряних війн»….
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28.04.2024 15:12 Відповісти
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28.04.2024 15:20 Відповісти
"дєды на палках закончились, осталісь одні внучі на бутилках" ))
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28.04.2024 15:24 Відповісти
ех, були часи колись ... і по сан-франциску ходили "безсмертні полки" з кумачом !

а зараз кацапи, напевне, злякалися що їхні п'яні сво-шники та z-шники почнуть чіплятися до їхніх цивільних з питанням "а ти пачєму с українскімі фашістамі нє воюєш ?"

кацапи не розуміють, що війна яка почалася в 2022 році обнулила весь їхній треш про "перемогу над фашізмом" : всі адекватні люди зрозуміли що "совєцкій імпєріалізм побєділ нємєцкій імпєріалізм, а сам нікуда нє дєлся"

дивно те, що людину яка вперше на весь світ про це оголосила, Віктора Богдановича Різуна (Суворова) досі не пускають в Україну !

та він вже заслужив не тільки на український паспорт, а й на почесну охорону від СБУ (яким він скоріш за все не дуже довіряє)
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28.04.2024 15:36 Відповісти
Скасували марш *******!
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28.04.2024 16:37 Відповісти
Деды уже не воевали?
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28.04.2024 18:57 Відповісти
в громадських місцях, це що на параші?
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28.04.2024 19:01 Відповісти
Дидов на палках таскали, внучков не скрепно носить, что-ли?
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29.04.2024 06:24 Відповісти
 
 