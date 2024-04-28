Влада РФ скасувала проведення "Безсмертного полку" через побоювання надзвичайних ситуацій, а також можливі прояви невдоволення війною в Україні, - британська розвідка
Чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Британські розвідники зазначили, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і в громадських місцях у період з 1 до 11 травня.
Крім того, у п’яти областях Росії — Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській і Курській - скасували також паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників.
У цьому контексті британські аналітики пригадали торішній інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила в цьому Україну.
"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", - підсумували в Міністерстві оборони Великої Британії.
Як стало відомо, у низці регіонів РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці".
Що таке "Безсмертний полк"?
"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.
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причина заборони проста - на лопатах будуть носить міліон "зажмурених хероїв севео"
кабаєву страшно
А нет - тут похлеще "жди меня" и "родная кровь" со слезами
Шуфрич то - оказался внуком палача жукова
откуда инфа?
https://znaj.ua/ru/history/kak-mechta-prevratylas-v-manyyu-zachem-mao-czedunu-tysyacha-devstvennyc Как мечта превратилась в манию: зачем Мао Цзэдуну тысяча девственниц. Мао полагал, что долголетие способна подарить ему половая активность.
Купа радянських анекдотів та пісеньок про це є
Так й самі китайці цього не приховують
Я про це дізнався ще до розвалу ссср
А посилання - просто перше що потрапило
Короче гугли ще щось крім "пи-тарасов" - дізнаєшся більше
Немає диму без вогню
Мені скучно розводити з тобою полеміку на тему "заїжджену" ще з часів совка
Це те що відомо ВСІМ і ДАВНО...
Про голден меер - це було щось нове - тому я запитався
Якщо про голді щось знаєш - пиши
про бл№ядсво мао - не цікаво
А зараз кацапи не тільки втратили славянські ознаки, вони наполовину монголоїди. І несуть нам "русскій мір" своїми усскімі глозамЄ, поторочча.
тут скандал помощнее - "херої сво" на лопатах запретил кабаев
"Краще пізно, ніж ніколи" 🤔
Пох їм те..
Просто коли фото "хєроїв " СВО було б в десятки разів більше чим герїв ВОВ - могли б виникнуть навіть в тупих бошках питання...
Яких загиблих? Там носять портрети будь-кого - і Жукова, і Сраліна, і т.п.
І взагалі така акція має назву "Насади деда на палку!"
а зараз кацапи, напевне, злякалися що їхні п'яні сво-шники та z-шники почнуть чіплятися до їхніх цивільних з питанням "а ти пачєму с українскімі фашістамі нє воюєш ?"
кацапи не розуміють, що війна яка почалася в 2022 році обнулила весь їхній треш про "перемогу над фашізмом" : всі адекватні люди зрозуміли що "совєцкій імпєріалізм побєділ нємєцкій імпєріалізм, а сам нікуда нє дєлся"
дивно те, що людину яка вперше на весь світ про це оголосила, Віктора Богдановича Різуна (Суворова) досі не пускають в Україну !
та він вже заслужив не тільки на український паспорт, а й на почесну охорону від СБУ (яким він скоріш за все не дуже довіряє)