Влада РФ скасувала проведення "Безсмертного полку" через побоювання надзвичайних ситуацій, а також можливі прояви невдоволення війною в Україні, - британська розвідка

Чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня може свідчити і про побоювання надзвичайних ситуацій, і того, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Британські розвідники зазначили, що Росія скасувала марші "Безсмертного полку", натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях і в громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Крім того, у п’яти областях Росії — Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській і Курській - скасували також паради до 9 травня, ймовірно, через побоювання, що там можливі атаки українських безпілотників.

У цьому контексті британські аналітики пригадали торішній інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник, а Росія звинуватила в цьому Україну.

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"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", - підсумували в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як стало відомо, у низці регіонів РФ скасували проведення 9 травня пропагандистської акції "Безсмертний полк" через "загрозу безпеці".

Що таке "Безсмертний полк"?

"Безсмертний полк" - пропагандистська акція, яку окупанти проводять у РФ напередодні або 9 травня (коли відзначають день перемоги). Під час цього маршу родичі загиблих у Другій світовій війні росіян несуть у руках їхні портрети.