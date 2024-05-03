Из-за "параноидального страха Путина перед Западом" Россия увеличила расходы на войну. Сейчас оборонный бюджет РФ достиг 25% всех расходов, - директор Нацразведки США Гейнс

"Параноидальный страх" президента России Владимира Путина якобы намерения Запада "ограничить власть России" привел его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию. Сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Она отметила, что все действия, которые предпринимало НАТО, были направлены на заверения в обратном, впрочем решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать", в частности расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет эту мысль до западной и внутренней аудитории", - говорит Гейнс.

Гейнс также добавила, что стратегические цели Путина остаются неизменными. Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России.

"Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю", - сказала Гейнс.

Никто не хочет вторгаться в Россию, - американские сенаторы

Американские законодатели на слушаниях интересовались тем, что могут сделать западные страны, чтобы успокоить страхи российского президента.

"Как нам убедить Путина, что НАТО не является агрессивным образованием? И что мы не собираемся врываться в Россию", - спросил у главной разведчицы сенатор Ангус Кинг.

Он добавил, что российские спецслужбы по своей сути являются параноидальной организацией, ведь считают что Запад хочет их захватить. При этом Кинг напомнил, что Путин вышел из КГБ.

Американский сенатор подчеркнул, что никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить ее суверенитет, а США и союзники хотят защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны.

Напомним, директор Национальной разведки США Гейнс считает, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время.

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