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Новости
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Из-за "параноидального страха Путина перед Западом" Россия увеличила расходы на войну. Сейчас оборонный бюджет РФ достиг 25% всех расходов, - директор Нацразведки США Гейнс

Евріл Гейнс

"Параноидальный страх" президента России Владимира Путина якобы намерения Запада "ограничить власть России" привел его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию. Сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

Она отметила, что все действия, которые предпринимало НАТО, были направлены на заверения в обратном, впрочем решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать", в частности расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет эту мысль до западной и внутренней аудитории", - говорит Гейнс.

Гейнс также добавила, что стратегические цели Путина остаются неизменными. Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России.

"Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю", - сказала Гейнс.

Никто не хочет вторгаться в Россию, - американские сенаторы

Американские законодатели на слушаниях интересовались тем, что могут сделать западные страны, чтобы успокоить страхи российского президента.

"Как нам убедить Путина, что НАТО не является агрессивным образованием? И что мы не собираемся врываться в Россию", - спросил у главной разведчицы сенатор Ангус Кинг.

Он добавил, что российские спецслужбы по своей сути являются параноидальной организацией, ведь считают что Запад хочет их захватить. При этом Кинг напомнил, что Путин вышел из КГБ.

Американский сенатор подчеркнул, что никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить ее суверенитет, а США и союзники хотят защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны.

Напомним, директор Национальной разведки США Гейнс считает, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время.

Также читайте: Российский диктатор Путин не остановится в Украине, он не оставляет попыток объединить бывшие советские государства, - сенатор Рид

Автор: 

НАТО (9963) путин владимир (31214) США (26422)


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Топ комментарии
+11
Не правильно ця директорка "свистить" .Через ПАРАНОЇДАЛЬНИЙ СТРАХ США І НАТО ПЕРЕД КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ- УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ БУТИ В НАТО, ЗГІДНО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З КУЙЛОМ,ЩО ДАЄ ЙОМУ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗНАКАЗАННО ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ , І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД...
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03.05.2024 09:42
+8
Щоб "заспокоїти" роzzійского президента потрібно ввести повне торгове ембарго. Інакше не буде.
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03.05.2024 09:37
+8
Це ще питання в кого перед ким "параноїдальний страх".
Може у Шольца з його таурасами, чи в Макрона з його маніакальним бажанням поздвонити куйлу, чи в Саллівана, який опікується кацапськими НПЗ...
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03.05.2024 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Щоб "заспокоїти" роzzійского президента потрібно ввести повне торгове ембарго. Інакше не буде.
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03.05.2024 09:37 Ответить
А для заходу ''аби не ескалація'' це що хоробрість?
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03.05.2024 09:38 Ответить
Які вони якісь інфантильно дебільні! Щось там ляпають нібито ми не плануємо нападати на росію,іншу маячню.Невже не зрозуміло що ця нечисть просто лякає своє стадо?Щоб боялись і ненавиділи все західне???Щоб легко йшли на війну проти Заходу,в широкому розумінні цього слова??
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03.05.2024 11:21 Ответить
It serves them right !
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03.05.2024 09:38 Ответить
Окурок.
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03.05.2024 09:39 Ответить
Це ще питання в кого перед ким "параноїдальний страх".
Може у Шольца з його таурасами, чи в Макрона з його маніакальним бажанням поздвонити куйлу, чи в Саллівана, який опікується кацапськими НПЗ...
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03.05.2024 09:41 Ответить
Не правильно ця директорка "свистить" .Через ПАРАНОЇДАЛЬНИЙ СТРАХ США І НАТО ПЕРЕД КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ- УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ БУТИ В НАТО, ЗГІДНО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З КУЙЛОМ,ЩО ДАЄ ЙОМУ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗНАКАЗАННО ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ , І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД...
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03.05.2024 09:42 Ответить
Страху нема що у Заходу,що у путіна.Зато є договорняк.
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03.05.2024 10:31 Ответить
Страх Окурка перед НАТО - це дипломатична ширма для окупації України.

Американці всерйоз обговорюють цю дурилку картонну?
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03.05.2024 09:42 Ответить
Без Київа руйнується вся фейкова "тисячєлєтняя історія вєлікой россії"
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03.05.2024 09:48 Ответить
Американці або реально тупі як вважав задорний або прикидаються і підігрують кремлівській пропаганді до поки ху*ло проводе геноцид Українців...
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03.05.2024 09:55 Ответить
Скоріш, 2ге
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03.05.2024 10:11 Ответить
Погано, що очільниця розвідки США живе у полоні фундаментальнох помилки. Не боїться пуцин Заходу. Радше навпаки. І саме відсутність страху спонукало його думати, що Захід слабкий і його можна знищити. Звідси і збільшення військових витрат, і агресивна риторика. А програма-мінімум - відновлення сирисири і контроль над Східною Європою. Якби пуцин боявся, він будував би укріплення на власних кордонах, а не атакував би сусідів.
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03.05.2024 09:55 Ответить
Якби він вас боявся то останнє що робив би це збільшував трати на війну.
Він вас не боїться і зневажає, - цілком заслужено, - тому й бикує.

І це не дивно якщо подібну х-ню заявляє "директор контррозвідки" США...
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03.05.2024 10:02 Ответить
Параноїдальний страх - на ранніх стадіях, у них - маячня величчі.
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03.05.2024 10:06 Ответить
Макарон , введи войска !
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03.05.2024 10:31 Ответить
Нет у этой твари никакого страху, это обычная ЫМПЕРСКАЯ политика москалей на продолжении столетий. Если бы он действительно боялся, то не начинал бы войну.
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03.05.2024 13:37 Ответить
 
 