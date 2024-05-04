НАТО недооценило способность Кремля адаптироваться к ситуации, - глава Минобороны Литвы Кащюнас
Глава министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что РФ смогла адаптироваться к санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому. США и Европа пытались понять Москву, а это неправильная стратегия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", - заявил он.
Как считает Кащюнас, НАТО недооценило Россию в этом аспекте, поскольку "США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".
В связи с этим, заявляет министр обороны Литвы, основной темой саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, должна стать военная угроза со стороны России.
Напомним, директор Нацразведки США Хейнс заявляла, что Россия увеличила расходы на войну: оборонный бюджет уже достиг 25% всех расходов.
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- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?
- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?
Для них допустимі втрати в 10 млн
Ні про які гарантії в цьому меморандумі і слова не має. А оскільки московити проти України ядерну зброю ще не використовують, то згідно цього меморандуму агресія з використанням конвенційної зброї то взагалі не привід навіть збирати РБ ООН.
Атож!
У НАТО теперка двієчники рулять?