РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости
4 170 40

НАТО недооценило способность Кремля адаптироваться к ситуации, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Лаурінас Кащюнас

Глава министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что РФ смогла адаптироваться к санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому. США и Европа пытались понять Москву, а это неправильная стратегия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", - заявил он.

Как считает Кащюнас, НАТО недооценило Россию в этом аспекте, поскольку "США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".

Также читайте: Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину

В связи с этим, заявляет министр обороны Литвы, основной темой саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, должна стать военная угроза со стороны России.

Напомним, директор Нацразведки США Хейнс заявляла, что Россия увеличила расходы на войну: оборонный бюджет уже достиг 25% всех расходов.

Автор: 

Литва (2445) НАТО (9963) россия (95372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
НАТО кучка лохів

- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?

- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?

Для них допустимі втрати в 10 млн
показать весь комментарий
04.05.2024 15:36
+6
НАТО недооцінило здатнісь кацапів жити у лайні і дохнути за поллітру.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:40
+6
Україна це не Безугла, Зеленський чи Єрмак. Це держава і народ. Ви постійно тут з одного взводу Ольгінських пасетесь на сайті та задвигаєте ідеї що не потрібно захищати Батьківщину бо таким чином ви будете захищати виключно паласи Єрмака.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО кучка лохів

- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?

- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?

Для них допустимі втрати в 10 млн
показать весь комментарий
04.05.2024 15:36 Ответить
Розумієте, вони визнали помилку. Ім'я впевнений, що вони їх виправлять. Влада України категорично не бажає визнати помилки. Помилки визнають сильні особистості. Невдахи та салобони звинувачають власний народ
показать весь комментарий
04.05.2024 16:21 Ответить
Афффтар напиши простіше :"НАТА всрались" та не просто всралась, а обдристалась, що гімно аж за шиворот залетіло, та в мешти затікло і там смачно так, по північно-атлантичному чавкає 🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩💩💩💩💩
показать весь комментарий
04.05.2024 16:29 Ответить
Ну зачем так грубо министр обороны Литвы это фигура, круче только министр обороны Папуа Новая Гвинея, там больше знают
показать весь комментарий
04.05.2024 17:45 Ответить
Сказал, что всё про%бали.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:36 Ответить
НАТО недооцінило здатнісь кацапів жити у лайні і дохнути за поллітру.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:40 Ответить
проблема в байдужiстi краiн заходу до виконання мiжнародних пiдписаних умов.маю на увазi будапештський меморандум. в ньому Украiна вiдмовилась вiд володiння ядерною зброэю,отримавши гарантii територiальноi цiлосностi. висновок-не запезпечина терiторiальна цiлiстнiсть,то повертайте ядерну зброю!
показать весь комментарий
04.05.2024 15:45 Ответить
Кому повертать? безуглій, єрмачью і вовіку?
показать весь комментарий
04.05.2024 15:55 Ответить
Україна це не Безугла, Зеленський чи Єрмак. Це держава і народ. Ви постійно тут з одного взводу Ольгінських пасетесь на сайті та задвигаєте ідеї що не потрібно захищати Батьківщину бо таким чином ви будете захищати виключно паласи Єрмака.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:26 Ответить
Та нє захист України і ядерєрка в руках зелених обізян це не одне і теж. 73% довели, що довіряти нам ядерку неможна. Мені жаль, що це так, але треба сприймати реальність, а не мріяти про ядєрний пєпєл.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:46 Ответить
Яка нахрен ядерка? Коли міжнародні аферисти забирали в нас ядерку, носії, літаки Зеленський тоді в памперсах ходив. Не мели херні повної.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:49 Ответить
Міжнародні аферисти тобі в під'їзд засцикають як кацапам? Як зручно коли у всіх бідах винуваті капіталісти, що віджимають у постсовквка ядєрний пєпєл. Те що у нас ЯЗ збрала абсолютно природньо, а те що ми взамін ЯЗ взяли туалетний папір показує наскільки відповідально і виважено ми могли приймати рішення/розпоряджуватися ЯЗ.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:58 Ответить
Так це безвідповідальна зелена влада папірці замість ядерки взяла, чи що?
показать весь комментарий
04.05.2024 18:37 Ответить
Та зелень перевішать мало без ядерки. Чорний день настав як пошесть до влади пришла. Мільйон зламаних доль і сотні тисяч смертей без ******* ядерки.
показать весь комментарий
04.05.2024 18:44 Ответить
за цiэю логiкою,тодi,навiщо взагалi допомогати Украiнi? кому допомогати?безуглiй,эрмачью i вовiку?
показать весь комментарий
04.05.2024 16:43 Ответить
В першу чергу вони допомагають собі. І чим більше українці заковбасять кацапів тим потім легше їм буде вести з кацапами розмову. Шо тут не зрозуміло?
показать весь комментарий
04.05.2024 17:28 Ответить
В будапештському меморандумі ніяких гарантій для України немає. Не треба придумувати то чого немає. Тактичну ЯЗ кацапи вивезли з України заздалегідь, а стратегічна була "заточена" на США. От тому США і давили на чучму, щоб він цей меморандум підписав. А меморандум це всього лиш меморандум, а на Договір. Короче чучму розвели як лоха і йому не було куди діватись. Тоді США дружили з кацапами і думали, що на мордорі алкаш-єльцін зможе запровадити демократію.
показать весь комментарий
04.05.2024 17:26 Ответить
п.4 Будапештського меморандуму 1994 року: "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї".

Ні про які гарантії в цьому меморандумі і слова не має. А оскільки московити проти України ядерну зброю ще не використовують, то згідно цього меморандуму агресія з використанням конвенційної зброї то взагалі не привід навіть збирати РБ ООН.
показать весь комментарий
04.05.2024 18:42 Ответить
Ну так, а я про що? Ніяких гарантій там не може бути апріорі. Тому, що це МЕМОРАНДУМ, а не гарантії безпеки. І вони підтверджують намагання дій з боку ООН
показать весь комментарий
04.05.2024 18:51 Ответить
У недооцінщика має бути прізвище і ім я . З чиєї подачі пішла недооцінка!?
показать весь комментарий
04.05.2024 15:47 Ответить
Колись екс-Президентка Литви Даля казала західним політикам,щоб не міряли росію по собі, що рускькі - це інша цивілізація.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:49 Ответить
Vot etot novy ministr oboroni LItvi nedavno skazal sto HImars eto jest PVO Eto on govoril i dlia amerikanskoj auditoriji
показать весь комментарий
04.05.2024 15:51 Ответить
USA is one of the main partners of Lithuania in defense equipment procurement: Lithuania buys anti-tank missile systems Javelin, armored SUVs JLTV, Black Hawk helicopters, air defense systems Himars - this makes up 20%. of all our purchases.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:53 Ответить
Samoje interesnoje sto Litve on jest sami glavni kto delajet zakubki voruzenije,ne vojenyje ili glavnokomandujuci,a on.Vot Himars eto PVO,znacyt PVO imejem ,teper on ecio vyjasniajet cem otlycajetsia BMP ot BTR,poskolku eti budet zakupat s nemcev.Vojenix mnenije emu neinteresna
показать весь комментарий
04.05.2024 16:53 Ответить
Хробаки із ООН висловлюють глибоке оральне занепокоєння!, стосовно того, що НАТО виявилось імпотентами. Як неочікувано
показать весь комментарий
04.05.2024 15:53 Ответить
йм пи%дыти , що дихати. хотіли б Кремль положити то вирішили це питання в терміні 2х 3 -діб навідь не застосовуючи зброю. але комусь дуже потрібно щоб побільше гинуло украйнців і вони залишалитеріторію України в якісті біженців
показать весь комментарий
04.05.2024 15:54 Ответить
НАТО та і взагалом Захід багато чого недооценило. Вся справа у тому шо ото НАТО з отім Західом дуже страждають на передоз гуманізма та толерантністі. Це ім вже вилазить боком, а скоро вилезить через розпороте ноже пузо.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:58 Ответить
Э-э-э-э кильки!!!! Вааще афигели??? Шо за гон на Нату!!!! У Наты был самый высокий уровень обеспокоенности между прочим. И вааще, дайте им спокойно отчулять свои каникулы!!!
показать весь комментарий
04.05.2024 16:01 Ответить
НАТО как-то все недооценивает или переоценивает. Аналитики из них так себе.
показать весь комментарий
04.05.2024 16:08 Ответить
А шо ім адаптуватись - пів - світу з ними
показать весь комментарий
04.05.2024 16:09 Ответить
Кацапія "адаптувалась" до санкцій тому що це були такі "санкції"...
показать весь комментарий
04.05.2024 16:18 Ответить
НАТО прорахувалось з першого дня. Думало, ***** вiзьме Киiв за три днi та все закiнчится. А тут такий конфуз. Нiхто не очiкував!
показать весь комментарий
04.05.2024 16:25 Ответить
У зв'язку з цим, заявляє міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії. (НЕ ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В НАТО.А СТАРА "ПЛАСТИНКА" НАТО ПРО НІЩО)))
показать весь комментарий
04.05.2024 16:30 Ответить
Tut ministerstvo oboroni LItvi.Nadpis jest {Mi v NATO)
показать весь комментарий
04.05.2024 17:05 Ответить
Страх притупляє розум...
показать весь комментарий
04.05.2024 17:04 Ответить
НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації

Атож!
У НАТО теперка двієчники рулять?
показать весь комментарий
04.05.2024 17:09 Ответить
НАТО взагалі просрало весь авторитет
показать весь комментарий
04.05.2024 17:14 Ответить
НАТО вообще мышей не ловит.Ничего не вкуривает и живет стране розовых пони и белых-пушистых Единорогов
показать весь комментарий
04.05.2024 18:18 Ответить
2074 рік. Україна чекає чергового саміту про вступ в НАТО. Росія намагається взяти Часів Яр до 9 травня щоб подарувати путіну на перемогу в честь 122 -річчя. Внук Щольца обіцяє розглянути питання з ракетами Таурус для України. В США вже 50 років вирішують умови лендлізу для Києва. На Печерських пагорбах побачили саму дорогу в історії планети Ламборджіні с нейтронним двигуном. Українські прикордонники виловили з Тиси з початку війни вже 50 тисяч тіл загинувших під час форсування річки. (Дайжест українських новин)
показать весь комментарий
04.05.2024 19:09 Ответить
 
 