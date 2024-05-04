НАТО недооценило способность Кремля адаптироваться к ситуации, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Глава министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что РФ смогла адаптироваться к санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому. США и Европа пытались понять Москву, а это неправильная стратегия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", - заявил он.

Как считает Кащюнас, НАТО недооценило Россию в этом аспекте, поскольку "США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".

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В связи с этим, заявляет министр обороны Литвы, основной темой саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, должна стать военная угроза со стороны России.

Напомним, директор Нацразведки США Хейнс заявляла, что Россия увеличила расходы на войну: оборонный бюджет уже достиг 25% всех расходов.