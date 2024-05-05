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Новости Война
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В НАТО определили две "красные линии" для вступления в войну Украины с РФ, - Repubblica

Армія НАТО може вступити у війну в Україні

НАТО в очень конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установило по меньшей мере две красные линии, по которым может произойти прямое вмешательство в конфликт в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Repubblica.

Отмечается, что сейчас в НАТО не имеет оперативных планов, предусматривающих отправку иностранных военных в Украину, однако существуют оценки возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций, когда в войну в Украине будут втянуты другие страны.

Первая "красная линия"

Прямое или опосредованное стороннее участие в войне против Украины. Как пример, в случае прорыва на северо-западной границе и создания коридора между Киевом и Беларусью.

"Тогда Минск был бы непосредственно включен в военный конфликт. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что такой тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников.

Вторая "красная линия"

Военная провокация против стран Балтии, Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", - отмечают журналисты.

В частности, это может быть попыткой проверить способность реагировать в фазе "возможной путаницы", то есть во время выборов в Европарламент и избрания президента США.

"Для западных лидеров жизненно важно отправить Путину четкое сообщение: одно дело глубоко проникать на восточные территории, другое дело - завоевывать столицу или втягивать в войну третьи государства. Другими словами: Украина не может проиграть, и Атлантический Альянс готов непосредственно вмешаться, чтобы избежать краха Киева", - пишет издание.

Напомним, в начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".

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Автор: 

НАТО (9963) россия (95372)


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Топ комментарии
+18
Якби не той будапештський меморандум,то зараз і розмовляти було б ні про що. Гляньт е, що стало зі звичайним,конвенційним озброєнням! Все продано- попиляно. Авіацію продали, флот - пр@**@лі. В мережі було багато фотоматеріалів, де наочно демонстрували стан нашої техніки на "зберіганні".
Для прикладу, в 2004 му році розформували останній полк, який експлуатував міг-23. Літаки своїм ходом перегнали в Чугуїв. І де вони зараз? А з них вийшли б непогані вітальні листівки, не гірші за ту-143.
P.S. А рижий підр своє ще отримає.
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05.05.2024 15:27
+15
Замість того, щоб усім європейським гуртом обламати роги кремлівському карлику та його орді, ці толерасти малюють якісь лінії. Не пощастило нам з владними світу цього.
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05.05.2024 15:19
+13
Тобто використання ядерної зброї проти безядерної країни - то не червона лінія?!
Чому ****, той рижий підр - кучма досі не на нарах за будапештський меморандум?
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05.05.2024 15:11
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ох уж эти коричневые линии от европейских бабусь
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05.05.2024 19:13 Ответить
мені приснився сон,що на дуб в моєму подвірї прилетули великі орли - різної масті і білохвості,і рижі великі і чорні як віл...і сіли на гірки а гілки гнуться аж до землі.от так і буде.
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05.05.2024 22:44 Ответить
то що то значить де ваш двір ? (якщо у львові - то нецікаво)
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06.05.2024 00:25 Ответить
Як виявилось при всьому суперозброєнні нато просто сциклива шарага і не більше.
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06.05.2024 01:28 Ответить
А тактичний ядерний удар по Україні - це вже більше не "червона лінія"? Тобто ядерна країна може роздолбати неядерну саме тією самою зброєю, а НАТО буде все норм? 😱

"Вот оно что, Міхалич!"...
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06.05.2024 13:44 Ответить
Про це США окремо попереджало.
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07.05.2024 17:03 Ответить
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