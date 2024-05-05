В НАТО определили две "красные линии" для вступления в войну Украины с РФ, - Repubblica

НАТО в очень конфиденциальном порядке и без официальных сообщений установило по меньшей мере две красные линии, по которым может произойти прямое вмешательство в конфликт в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Repubblica.

Отмечается, что сейчас в НАТО не имеет оперативных планов, предусматривающих отправку иностранных военных в Украину, однако существуют оценки возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций, когда в войну в Украине будут втянуты другие страны.

Первая "красная линия"

Прямое или опосредованное стороннее участие в войне против Украины. Как пример, в случае прорыва на северо-западной границе и создания коридора между Киевом и Беларусью.

"Тогда Минск был бы непосредственно включен в военный конфликт. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что такой тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников.

Вторая "красная линия"

Военная провокация против стран Балтии, Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", - отмечают журналисты.

В частности, это может быть попыткой проверить способность реагировать в фазе "возможной путаницы", то есть во время выборов в Европарламент и избрания президента США.

"Для западных лидеров жизненно важно отправить Путину четкое сообщение: одно дело глубоко проникать на восточные территории, другое дело - завоевывать столицу или втягивать в войну третьи государства. Другими словами: Украина не может проиграть, и Атлантический Альянс готов непосредственно вмешаться, чтобы избежать краха Киева", - пишет издание.

Напомним, в начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".

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