Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: Будем рады, но пока просим об оружии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина просит у НАТО военную помощь в виде оружия.

Об этом он заявил в интервью CBC, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль сказал, что подкрепление со стороны НАТО, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока, по его словам, Украина просит у партнеров военную технику.

"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", - сказал глава правительства, комментируя возможность отправки войск НАТО в Украину.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.

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