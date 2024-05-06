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Новости Война
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Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: Будем рады, но пока просим об оружии

Шмигаль про війська НАТО в Україні

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина просит у НАТО военную помощь в виде оружия.

Об этом он заявил в интервью CBC, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль сказал, что подкрепление со стороны НАТО, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока, по его словам, Украина просит у партнеров военную технику.

"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", - сказал глава правительства, комментируя возможность отправки войск НАТО в Украину.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция  думала бы о введении сухопутных войск.

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Автор: 

НАТО (9963) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+20
Зелені гниди кістками ляжуть, але підрозділи НАТО в Україну не пустять.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
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06.05.2024 10:15
+15
Ахметовець Шмигаль хіба міністр оборони ?
Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
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06.05.2024 10:07
+11
"будемо раді" , просто телепень безголовий!
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
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06.05.2024 10:15
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Ахметовець Шмигаль хіба міністр оборони ?
Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
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06.05.2024 10:07 Ответить
Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює, що https://www.slovoidilo.ua/2021/12/22/novyna/polityka/robyty-zayavy-shhodo-zovnishnoyi-polityky-mozhut-prezydent-premyer-ta-holova-mzs-ukaz-zelenskoho з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики можуть виступати лише президент, прем'єр-міністр та очільник Міністерства закордонних справ.
Відповідний указ https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 президент підписав 22 грудня 2021 р.
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06.05.2024 10:15 Ответить
То було до початку повномасштабної війни.
І заява Шмигаля стосується не політики, а обороноздптності.
Він відповів французам: військ не треба, давайте просто зброю -
таких повноважень у нього нема, і війська якраз потрібні.
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06.05.2024 10:20 Ответить
Просто нагадав, що був такий "мудрий" указ від найверховнішого...
Доречі, "відправка військ НАТО в Україну" це якраз і є питанням зовнішньої політики.
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06.05.2024 10:44 Ответить
Шмигаль і швець і жнець і на дуді Ахметова дудець.
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06.05.2024 10:13 Ответить
То, може, Шмигаль сам піде захищати свою землю? Чи в нього земля не в Україні?
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06.05.2024 10:15 Ответить
"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", - сказав глава уряду, коментуючи можливість відправки військ НАТО до України. ЧАС .САМ НІКОЛИ ДО НІКОГО НЕ ПРИХОДИТЬ.Якщо не будутьпросити і зброю і вступ України в НАТО .та присутність війск НАТО для захисту України і життя українців,тоді в Україну прейде не час.а той хто іде із смерттю і розрухою вже більще двох років- рашистський кровопивця і вбивця
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06.05.2024 10:15 Ответить
Зара не на часі
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06.05.2024 10:19 Ответить
а коли "на часі"???
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06.05.2024 10:22 Ответить
Трє з дерьмаком порадитися.
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06.05.2024 10:29 Ответить
з порадою рашистського агента "козирного" в Україні скоріш за все мали б бути за десяток днів (до кінця лютого 22го року) окупаційні війска рашиста,які він збирався зустрічати в Києві разом із "зекомандою"(со цветамі"
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06.05.2024 10:34 Ответить
Зелені гниди кістками ляжуть, але підрозділи НАТО в Україну не пустять.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
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06.05.2024 10:15 Ответить
"будемо раді" , просто телепень безголовий!
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
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06.05.2024 10:15 Ответить
Війська НАТО це звісно добре, бальшоє НАТЄ спасіба, але Владімірссанич та Андрєйбарісич казали, що краще баблом. Да, Шмигалюга?
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06.05.2024 10:17 Ответить
По логиці цього мудака, підрозділи НАТО, прийдуть в Україну без зброї.
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06.05.2024 10:21 Ответить
не для того зє літав в Оман щоб сюди війська НАТО зайшли, а для того щоб сайтісь пасрєдінє!
все що зе банда робить останнім часом цілковито вписується в цю логіку
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06.05.2024 10:21 Ответить
З військами НАТО прийдуть і журналісти, які не працюють по вказівкам ОПи та генерали, які мають бачення бойових дій не таке, як практикує ОПа (Сирський)...
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06.05.2024 10:22 Ответить
Ото ж бо воно й є.
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06.05.2024 10:24 Ответить
""Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді"-окуїти.То нам зараз допомога не потрібна?Коли вже той "час" ссссс...ка прийде?
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06.05.2024 10:28 Ответить
Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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06.05.2024 10:29 Ответить
Шмигаль просить зброю. Напевне готовий сам взяти її до рук і вирушити в район Старомайорського? 🤔
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06.05.2024 10:33 Ответить
Оскільки тупорилий ішак уникає своїх прямих обовязків, передбачених Конституцією, західні партнери натякають ішаку, що не проти воювати на боці України. Звісно, що таке можливо лише на прохання України. Але безхребетне чмо відмовляється ( як у випадку з Францією) від подібних пропозицій, бо воно має інші наміри - договорняк. Оскільки воно вже прокукурікало свою позицію, а тепер ще й США заявляють про таку можливість, ішак вирішив відігравати назад, випустивши шмигаля, мовляв ішака не так зрозуміли.
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06.05.2024 10:34 Ответить
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06.05.2024 10:36 Ответить
Просіть віиська НАТО чи однієі краіни - не ждіть коли рашка прорве фронт
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06.05.2024 10:41 Ответить
а для чого вони обезглавили ЗСУ в самий найкритичний момент? але прориву фронту на яке дрочили московити навіть і в цьому випадку не сталося. зараз зелені колаборанти в опі сидять і вигадують нову падляну, а тут Макрон із своїми заявами як лакмусовий папірець для зє банди
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06.05.2024 10:47 Ответить
влада бреше
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06.05.2024 11:01 Ответить
Їбане шапіто колись закінчится?Хто в тємі: Швець сьогодні про поставку кацапам тітанового концентрату росказував- правда чи ні? Якщо правда- то це вже вообще хз що. Шмигаля першого на шибеницю за це волокти треба. А воно ще щось тут *******.. Та й з укріпрайонами за охєліард грошей якась непонятка, за гривню траншею вирили- а списали мульйони...
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06.05.2024 11:04 Ответить
"Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді і КРАПКА"., навіщо далі молоти х...ню
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06.05.2024 11:09 Ответить
бубочка ніколи такого не допустить. а то буде перемога або пєрєміріє, а потім вибори і суд...
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06.05.2024 11:10 Ответить
А що там Шмигло шмигнуло носом? куди воно лізе, *****?
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06.05.2024 11:13 Ответить
А міг би просити і солдат, чи українські чоловікі нескінченні, кількість населення російської бредогенерації 145 мільйонів, чому ми повинні за всіх відуватися
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06.05.2024 11:14 Ответить
Якщо прийде час...???? Ви скільки мародери ще людей збираєтеся покласти..??? Ще з пів ляма ? Монолог міцніє з каждим днем. Що хочуть - те повідомляють. Чого не хочуть - про те мовчать. Ні про що не радяться. Головні події українці дізнаються пост-фактум і чисто випадково..... P/S Звісно, що Кім Шмиг Зе воюють руками кріпаків ( тому їм війська НАТО не потрібні )))..
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06.05.2024 11:15 Ответить
Ага, біля керма євреї, абхазці, рузькіе, тататари... понаїхавші нацменшини качаюь собі права,
а українцями воюють
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06.05.2024 11:28 Ответить
не треба війск, ще не всіх українців утилізували
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06.05.2024 12:23 Ответить
Мені одному здається, чи таки справді воно долбойоб?
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06.05.2024 13:05 Ответить
 
 