Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: Будем рады, но пока просим об оружии
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина просит у НАТО военную помощь в виде оружия.
Об этом он заявил в интервью CBC, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль сказал, что подкрепление со стороны НАТО, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока, по его словам, Украина просит у партнеров военную технику.
"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", - сказал глава правительства, комментируя возможность отправки войск НАТО в Украину.
Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину
В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.
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Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
Відповідний указ https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 президент підписав 22 грудня 2021 р.
І заява Шмигаля стосується не політики, а обороноздптності.
Він відповів французам: військ не треба, давайте просто зброю -
таких повноважень у нього нема, і війська якраз потрібні.
Доречі, "відправка військ НАТО в Україну" це якраз і є питанням зовнішньої політики.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
все що зе банда робить останнім часом цілковито вписується в цю логіку
а українцями воюють