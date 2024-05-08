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Новости Война
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Над Днепропетровщиной уничтожены 4 ракеты и 5 "шахедов". Никопольщина под огнем врага. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня

Во время массированной атаки на Украину 8 мая 2024 года силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 ракеты и 5 "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Также он информирует, что с вечера враг бил по Никопольщине 5 раз. Обстреливал территорию региона из артиллерии и бил дронами-камикадзе.

"Попал по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последствия обстрела Никопольщины в ночь на 8 мая

По данным ОВА, повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод и линия электропередач.

Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

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обстрел (26951) Никополь (1006) Днепропетровская область (3906)


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