Удар РФ по Львівщині: атаковано об’єкти у Червоноградському та Стрийському районах. ВIДЕО

8 травня 2024 року війська РФ атакували два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ракетних ударів по Львівщині 8 травня 2024 року

За його словами, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. Наразі на місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

За даними ОВА, також через влучання російської ракети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину "кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - інформує Козицький.

Читайте також: Над Дніпропетровщиною знищено 4 ракети та 5 "Шахедів". Нікопольщина під вогнем ворога. ФОТОрепортаж

Також він додає, що інформація може оновлюватися.

Оновлена інформація щодо атаки на Львівщину

Пізніше Козицький уточнив, що за попередньою інформацією, під час масованої атаки на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет.

"Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили", - зазначив він.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.