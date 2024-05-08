Уничтожены 39 ракет и 20 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине 8 мая 2024 года?

Всего, по данным Воздушных сил, оккупанты применили 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - рф.);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф., акватория Каспийского моря);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарска, Курская обл. - рф.).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Что удалось уничтожить украинской ПВО?

Также отмечается, что в результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и других важных стратегических объектах. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - резюмировал Олещук.

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Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.