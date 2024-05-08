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Новости Война
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Уничтожены 39 ракет и 20 "Шахедов", - Воздушные силы

ракети

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине 8 мая 2024 года?

Всего, по данным Воздушных сил, оккупанты применили 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. - рф.);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (с ВОТ Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф., акватория Каспийского моря);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарска, Курская обл. - рф.).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Что удалось уничтожить украинской ПВО?

Также отмечается, что в результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и других важных стратегических объектах. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - резюмировал Олещук.

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Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Автор: 

ПВО (2717) ракеты (3556) уничтожение (6842) дроны (3852) Воздушные силы (2262)


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Топ комментарии
+9
Шана захисникам України, навіть без необхідного,вони тримаються
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08.05.2024 08:55
+2
Я читал что было 6-8 Ту-95 в воздухе. Шли двумя группами, одна из района Энгельса отстрелялась, вторая с Каспийского моря.
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08.05.2024 09:09
+2
Ту -160 не використовувались і не використовуються . Вони їх дуже бережуть
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08.05.2024 09:15
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08.05.2024 08:48 Ответить
Шана захисникам України, навіть без необхідного,вони тримаються
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08.05.2024 08:55 Ответить
45:5=7 ???
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08.05.2024 08:58 Ответить
якшо точніше, то 6,974
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08.05.2024 09:01 Ответить
Теж стільки вийшло)
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08.05.2024 10:07 Ответить
патамуша матіматіка !
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08.05.2024 16:27 Ответить
коти Шрьодінгера ловлять мишей Шрьодінгера в чорних дірках
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08.05.2024 16:30 Ответить
і шо інтєрєсно, шо ті дірки трєугольні, в які вписується "Квадрат" Малєвіча
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08.05.2024 16:32 Ответить
Якась фігня. Більшість телеграм- каналів розповідали що було задіяно 5 Ту-95. 45:5=9???.Вони новими по ттх повинні нести по 8 ракет максимум. Більше того протягом всієї війни кожен не ніс більше 3 ракет. Це ж ті "діди", що бачили ще Хрущова. Тоді що це ???
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08.05.2024 09:05 Ответить
Я читал что было 6-8 Ту-95 в воздухе. Шли двумя группами, одна из района Энгельса отстрелялась, вторая с Каспийского моря.
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08.05.2024 09:09 Ответить
Навіть для 8 це перебір 45:8 це майже по 6. Десь явна брехня.
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08.05.2024 09:13 Ответить
А не Ту 160 ще були?
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08.05.2024 09:10 Ответить
Ту -160 не використовувались і не використовуються . Вони їх дуже бережуть
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08.05.2024 09:15 Ответить
Плутаєте з B-52. Останній Ту-95 проведений в 1992 році. Через 20 років після смерті Хрущова.
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08.05.2024 09:32 Ответить
Хрущов їх проводжав в перший політ. Це як модель. А так звичайно ,що є більш нові, модернізовані. Створені були ще за Сталіна ,як відповідь на B-52.
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08.05.2024 09:38 Ответить
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08.05.2024 09:53 Ответить
остальные упали на территории Немытой
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08.05.2024 10:18 Ответить
больше половины ракет КНДР не долетают до цели
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08.05.2024 10:19 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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08.05.2024 12:24 Ответить
 
 