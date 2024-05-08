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Новости Война
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Удар РФ по Львовщине: атакованы объекты в Червоноградском и Стрыйском районах (обновлено)

Росія завдала ракетного удару по Львівщині

8 мая 2024 года войска РФ атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия ракетных ударов по Львовской области 8 мая 2024 года

По его словам, около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. Сейчас на месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут поблизости, нет.

По данным ОВА, также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

"Во время повторной воздушной тревоги, которую объявили в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовскую область "кинжалами". Критическая и жилая инфраструктура не пострадали. По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме", - информирует Козицкий.

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Также он добавляет, что информация может обновляться.

Обновлена информация об атаке на Львовщину

Позже Козицкий уточнил, что по предварительной информации, во время массированной атаки на Львовщину залетели 12 вражеских ракет.

"Из них 8 воинов ЧвК "Захід" и мобильные огневые группы сбили", - отметил он.

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

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обстрел (26951) энергетика (2552) Львовская область (2896)


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Чорт забирай, ну нема у нас такої зброї ще і в таких кількостях
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08.05.2024 09:28 Ответить
Мені цікаво, майже 2,5 років нам торочили, що ми візьмемо Крим і переможемо, то питання, , росракети долітають вільно на захід України і при тому, як ми можемо перемогти? Можливо потрібно казати правду в очі, а не класти людей! Поки не пізно, брати домовлятись з рашистами , віддати Донбас і Крим та й все і бути переділеними як Корея, як би це не було важко, але збережеться життя українців і будемо процвітати! Тим більше, що крисчани, що донбасчани нас ненавидять!
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08.05.2024 10:05 Ответить
А ДЕ і ХТО буде гарантувати,що орда не захоче захопити і інші частини України ? ХТО дасть гарантію ,що )(уйло не попре дальше на Захід ?
Я здоровий чоловяга набью вам пику,щоб ви віддали мені частину свого житла, ви згідні ?
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08.05.2024 10:09 Ответить
Кримом і Бамбасом не обійдеться, при такому рішенні прийдеться віддати ще й Південь з ЗАЕС і Н.Каховку мінімум. Щиро дякуємо виборцям ЗЕ!, так вони хотіли.
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08.05.2024 10:28 Ответить
В України вже 2млн дронів закінчилися чи Україна справно береже решту кацапських НПЗ, воєнні заводи, військові об'єкти і т.п.?
Чому Повітряні сили України позбавлені можливостей наносити удари по території оркостану? Це виключне право СБУ атакувати об'єкти агресора лише по списку із зрадницької ZeжОПи?
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08.05.2024 11:37 Ответить
На жаль так, поки не пізно настав час щось вирішувати, бо просеримо ще й Харків, а там Суми, Полтава аж до Дніпра.
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08.05.2024 11:44 Ответить
А є інший вихід? 650 тис ухилянтів Зе-бидло випустило за кордон , до сих пір кордон відкритий і мужики виїжджають. То ким і чим Українці мають захищатись? Пару десятків АТАКАМС чи старі F-16 погоди не зроблять!
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08.05.2024 11:50 Ответить
троль?
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08.05.2024 18:18 Ответить
Не троль, мені хтось дасть відповідь, чим ми переважаємо рашистів? Ну не можна бути такими зомбованими байками Зе та кварталу!
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09.05.2024 08:23 Ответить
 
 