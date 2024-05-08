Удар РФ по Львовщине: атакованы объекты в Червоноградском и Стрыйском районах (обновлено)

8 мая 2024 года войска РФ атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия ракетных ударов по Львовской области 8 мая 2024 года

По его словам, около 5 часов утра оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. Сейчас на месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для людей, которые живут поблизости, нет.

По данным ОВА, также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

"Во время повторной воздушной тревоги, которую объявили в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовскую область "кинжалами". Критическая и жилая инфраструктура не пострадали. По состоянию на этот час в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовщины работают в штатном режиме", - информирует Козицкий.

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Также он добавляет, что информация может обновляться.

Обновлена информация об атаке на Львовщину

Позже Козицкий уточнил, что по предварительной информации, во время массированной атаки на Львовщину залетели 12 вражеских ракет.

"Из них 8 воинов ЧвК "Захід" и мобильные огневые группы сбили", - отметил он.

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.