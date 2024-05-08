Доба на Херсонщині: обстріли житлових будинків, навчального закладу, пошкоджено газогін та приватні автомобілі, є загибла та поранені. ФОТО

Ворог минулої доби обстріляв та завдав авіаударів по Білозерці, Станіславу, Садовому, Благовіщенському, Понятівці, Інженерному, Кізомису, Комишанах, Іванівці, Червоному Маяку, Качкарівці, Дар’ївці, Ульянівці та Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 91 приватний будинок. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ранкового обстрілу окупантів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням.

Також ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії.

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Нічний обстріл Білозерки

8 травня близько 01:00 ночі ворог обстріляв селище Білозерка.

"Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей - поранені", - повідомив Прокудін.

Снаряд влучив у квартиру 67-річної жінки та її 40-річного сина. Мати дістала контузію та вибухову травму, її стан оцінюють як середньої тяжкості. Вона перебуває у медзакладі. Чоловік зазнав вибухової травми, поранення обличчя та руки. У лікарню його доставили у важкому стані.





Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Увечері 7 травня стало відомо про зліт трьох Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня армія РФ завдала чергового масованого ракетного обстрілу.

Силам ППО вдалося знищити 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Окрім того війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, що війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.