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Окупанти зранку вдарили по залізниці у Херсоні, пошкоджено колії та вокзал

херсон,вокзал

Вранці 8 травня російські терористи атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста. Є обмеження у русі потягів.

"Наразі рух поїзда №121/122 Київ - Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

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Нагадаємо, практично рік тому,  3 травня 2023 року, росіяни  вдарили по залізничному вокзалу Херсону.  Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще троє цивільних - поранені. Також пошкоджено карету "швидкої".

Автор: 

обстріл (28274) Укрзалізниця (6828) Херсон (3335)


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Де наше поздоровлення *****??? Херсон всю ніч "поздоровляли" орки, а у нас головна новина-"євровідєніє"
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08.05.2024 09:20 Відповісти
 
 