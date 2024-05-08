Окупанти зранку вдарили по залізниці у Херсоні, пошкоджено колії та вокзал

Вранці 8 травня російські терористи атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста. Є обмеження у русі потягів.

"Наразі рух поїзда №121/122 Київ - Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

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Нагадаємо, практично рік тому, 3 травня 2023 року, росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсону. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще троє цивільних - поранені. Також пошкоджено карету "швидкої".