Оккупанты утром ударили по железной дороге в Херсоне, повреждены пути и вокзал

Утром 8 мая российские террористы атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця"

В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города. Есть ограничения в движении поездов.

"Сейчас движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Сейчас все 99 пассажиров в безопасности", - говорится в сообщении.

Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику.

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Напомним, практически год назад, 3 мая 2023 года, россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона. В результате обстрела два человека погибли, еще трое гражданских - ранены. Также повреждена карета "скорой"