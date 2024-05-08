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Новости Война
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Рашисты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье, был пожар

удар по Івано-Франківщині

8 мая 2024 года войска РФ нанесли ракетные удары по Прикарпатью.

Об этом сообщила в телеграмм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, целью врага был объект энергетической инфраструктуры.

"В результате этого возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к счастью, обошлось без пострадавших. Состояние повреждений объекта уточняется.

Также читайте: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине, Ивано-Франковщине и Львовщине. Повреждено оборудование, - Минэнерго

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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обстрел (26951) энергетика (2552) Ивано-Франковская область (916)


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чому повідомила в телеграм каналі а не у ватсапп каналі ?
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08.05.2024 08:57 Ответить
Це для того, щоб кацапам легше було інфу збирати про наслідки ударів.
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08.05.2024 09:02 Ответить
Ворог знищує нашу енергетику ,влада бездіяльна мовчить ,а "найвеличніший"навіть не наважуєтся рашиського виродка путіна назвати терористом ,злочинцем,фашистом.
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08.05.2024 09:19 Ответить
ти де живеш? мабуть у ближньому закордонні..., а може й у дальньому..., Зеленський щойно це сказав...
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08.05.2024 10:02 Ответить
 
 