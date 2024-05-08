Рашисты ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье, был пожар
8 мая 2024 года войска РФ нанесли ракетные удары по Прикарпатью.
Об этом сообщила в телеграмм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, целью врага был объект энергетической инфраструктуры.
"В результате этого возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к счастью, обошлось без пострадавших. Состояние повреждений объекта уточняется.
Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года
Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.
Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
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