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Новини Війна
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Війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти, 30 будинків, громадський транспорт та автівки. ВІДЕО+ФОТО

8 травня 2024 року над ліквідацією наслідків сьогоднішніх масованих обстрілів України працюють 350 рятувальників, також залучено 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що окупанти атакували 7 регіонів України.

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"На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, для безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", - додає голова МВС.

наслідки масованих обстрілів 8 травня 2024 року
наслідки масованих обстрілів 8 травня 2024 року

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

Автор: 

обстріл (28274) ракети (4008) Клименко Ігор (481)


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Безмозгле *****, коли ти подохнеш вже...дегенерат і народець такий же
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08.05.2024 09:24 Відповісти
Ті європейські шлюхи, котрі вчора були в мацкваабаді ,щоб привітати вбивцю українського народу з самопризначенням самого себе куйлом всія 3,14дерації і світовим терористом з нумером один, цієї ночі подавали рашистам ракети і "шахеди" для нищення України і вбивства українців...Потвори ...
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08.05.2024 09:48 Відповісти
Продажні і злодюжні шлюхи сидять на Банковій, не підготували країну до оборони не організували ППО і ПРО, не забезпечили Армію і мобілізацію, дають безкарно добити і готують Україну до капітуляції. Можете клясти євроПЕЙСІВ і х-ла хоч до хрипоти - їм то до сраки, їх то не болить. Шкідники і паразити сидять у самому серці України...
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08.05.2024 09:56 Відповісти
Ярема, якщо не бачиш "цілісної" дії по знищенні України і її народу , тоді і будеш ділити вину на різні сраки ,в яких одна і таж ціль
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08.05.2024 10:05 Відповісти
«Цілісна» дія по знищенню України та її народу?!!! Боже, який смішний іпсошник! А поділись інфою, хто саме вкладає сотні мільярдів долларів в даний проект і навіщо? Чи цього в методичці не прописано
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08.05.2024 10:48 Відповісти
"ярема" ,Ти чого видав самого себе як "сандеро" (іпсошники)???(А поділись інфою, хто саме вкладає сотні мільярдів долларів в даний проект і навіщо?- іпсошник,так чого ж Ти питаєш про те, хто вкладає і навіщо ,коли добре відомо прописна істина-"ніхто ніколи не буде вкладати ні цента, якщо не буде бачити вигоди "Ти насмішив із своєю методою
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08.05.2024 14:27 Відповісти
Коли іпсошнику нічого сказати, а в методичці ніхера не написано, він починає писати марення.
Я задав два простих питання - хто керує проектом винищення України і нахера
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08.05.2024 21:01 Відповісти
іпсошник, хто забрав ЯЗ в Україні ,за брехливі гарантії безпеки і недоторканість кордонів України , і нахера це було зроблене???
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09.05.2024 00:14 Відповісти
Відповідати питанням на питання? Ти ще й гандон? Добре, гандон, відповім. ЯО забрав колективний захід, для того, щоб не допустити розповзався арсенала по бандустанам, на той момент їм були однакові, що рф, що Україна.
Тепер, гандон іпсошний, надай відповідь на моє питання.
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09.05.2024 18:54 Відповісти
 
 