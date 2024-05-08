РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4695 посетителей онлайн
Новости Война
6 810 9

Массированная атака РФ на Украину: над ликвидацией последствий работают 350 спасателей и 100 единиц спецтехники

8 мая 2024 года над ликвидацией последствий сегодняшних массированных обстрелов Украины работают 350 спасателей, также привлечено 100 единиц специализированной техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что оккупанты атаковали 7 регионов Украины.

Читайте: Войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

"В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области - один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, для безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют специальную технику: автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

"В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление", - добавляет глава МВД.

наслідки масованих обстрілів 8 травня 2024 року
наслідки масованих обстрілів 8 травня 2024 року

Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

Автор: 

обстрел (26951) ракеты (3556) Клименко Игорь (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безмозгле *****, коли ти подохнеш вже...дегенерат і народець такий же
показать весь комментарий
08.05.2024 09:24 Ответить
Ті європейські шлюхи, котрі вчора були в мацкваабаді ,щоб привітати вбивцю українського народу з самопризначенням самого себе куйлом всія 3,14дерації і світовим терористом з нумером один, цієї ночі подавали рашистам ракети і "шахеди" для нищення України і вбивства українців...Потвори ...
показать весь комментарий
08.05.2024 09:48 Ответить
Продажні і злодюжні шлюхи сидять на Банковій, не підготували країну до оборони не організували ППО і ПРО, не забезпечили Армію і мобілізацію, дають безкарно добити і готують Україну до капітуляції. Можете клясти євроПЕЙСІВ і х-ла хоч до хрипоти - їм то до сраки, їх то не болить. Шкідники і паразити сидять у самому серці України...
показать весь комментарий
08.05.2024 09:56 Ответить
Ярема, якщо не бачиш "цілісної" дії по знищенні України і її народу , тоді і будеш ділити вину на різні сраки ,в яких одна і таж ціль
показать весь комментарий
08.05.2024 10:05 Ответить
«Цілісна» дія по знищенню України та її народу?!!! Боже, який смішний іпсошник! А поділись інфою, хто саме вкладає сотні мільярдів долларів в даний проект і навіщо? Чи цього в методичці не прописано
показать весь комментарий
08.05.2024 10:48 Ответить
"ярема" ,Ти чого видав самого себе як "сандеро" (іпсошники)???(А поділись інфою, хто саме вкладає сотні мільярдів долларів в даний проект і навіщо?- іпсошник,так чого ж Ти питаєш про те, хто вкладає і навіщо ,коли добре відомо прописна істина-"ніхто ніколи не буде вкладати ні цента, якщо не буде бачити вигоди "Ти насмішив із своєю методою
показать весь комментарий
08.05.2024 14:27 Ответить
Коли іпсошнику нічого сказати, а в методичці ніхера не написано, він починає писати марення.
Я задав два простих питання - хто керує проектом винищення України і нахера
показать весь комментарий
08.05.2024 21:01 Ответить
іпсошник, хто забрав ЯЗ в Україні ,за брехливі гарантії безпеки і недоторканість кордонів України , і нахера це було зроблене???
показать весь комментарий
09.05.2024 00:14 Ответить
Відповідати питанням на питання? Ти ще й гандон? Добре, гандон, відповім. ЯО забрав колективний захід, для того, щоб не допустити розповзався арсенала по бандустанам, на той момент їм були однакові, що рф, що Україна.
Тепер, гандон іпсошний, надай відповідь на моє питання.
показать весь комментарий
09.05.2024 18:54 Ответить
 
 