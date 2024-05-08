Массированная атака РФ на Украину: над ликвидацией последствий работают 350 спасателей и 100 единиц спецтехники

8 мая 2024 года над ликвидацией последствий сегодняшних массированных обстрелов Украины работают 350 спасателей, также привлечено 100 единиц специализированной техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что оккупанты атаковали 7 регионов Украины.

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"В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области - один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, для безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют специальную технику: автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

"В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление", - добавляет глава МВД.





Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в период с 23:10 по 23:20 7 мая зафиксирован взлет три Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая российские войска осуществили очередной массированный ракетный обстрел.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Также сообщалось, что российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.