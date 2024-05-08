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Новини
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Обстріл Київщини: ворог атакував дронами та ракетами, падіння уламків зафіксовано в 4 районах області

Атака на Київщину 8 травня

У Київській області повітряна тривога тривала майже 4 години, працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафіксовано падіння уламків у 4 районах області. Внаслідок чого дві людини дістали поранення. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. 

"Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - йдеться в повідомленні.

Також уламки пошкодили лінії електромереж В одному з сіл частково відсутня електроенергія. 

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено", - зазначив Кравченко.

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Нагадаємо, російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Повітряна тривога тривала у столиці понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Автор: 

Київська область (4007) обстріл (28274) ракети (4008) дрони (4632)


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Мда,на фоні цієї інформації можна написати резюме,що анонс про замах на життя президента України є фальсифікація і нічого більше, бо на Київ і комар не залетить,а не те що ракети. Інша справа просто міста України. Хоча на фоні дати трагедії в Оленівка, потрібно було чим то відвести увагу народу і від зе і від тіктокера,бо це вони обіцяли захисникам Маріуполя "тихий" полон
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08.05.2024 08:29 Відповісти
Kijev primer roboti PVO.Kak kacapi nestoralis probit tam im nevyxodit
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08.05.2024 08:40 Відповісти
Ці приклади повинні мати усі міста України, щоб і їх не можна було пробити. Натомість Україна має прокурорів мільйонерів і 95,який глумиться над ЗСУ
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08.05.2024 08:53 Відповісти
Помиляєтеся, були враження не раз і дуже серйозні з десятками жертв
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08.05.2024 09:23 Відповісти
Ulamki ot raket,eto trudno izbezat.Te samyje Patriot oni vet nerazlicajet mesnost gde luce podbit raketu,im glavnoje podbit raketu.Vsio ravno KIjeve rabotajet PVO xoroso,tam kakije 3 eselona,oni integrirovani soboju Patriot,Iris,NASAMS,jest mobilnyje grupi
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08.05.2024 09:40 Відповісти
Які уламки?? Були прямі влучання ракетами. Ви мені киянину будете розповідати
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08.05.2024 09:44 Відповісти
Vsio ravno eto redkost,jesli sravnivat s drugimi gorodami.Izrael takze propustil dve raketi kogda Iran ix masovo atokoval raketami
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08.05.2024 09:48 Відповісти
Я не кажу, що ППО погане, просто факт. Я взагалі не жаліюся ніколи, бо 100% все збити не можливо
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08.05.2024 09:46 Відповісти
 
 