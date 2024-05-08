Обстріл Київщини: ворог атакував дронами та ракетами, падіння уламків зафіксовано в 4 районах області

У Київській області повітряна тривога тривала майже 4 години, працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафіксовано падіння уламків у 4 районах області. Внаслідок чого дві людини дістали поранення. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

"Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - йдеться в повідомленні.

Також уламки пошкодили лінії електромереж В одному з сіл частково відсутня електроенергія.

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено", - зазначив Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Кіровоградщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, травмовано 8-річну дитину

Нагадаємо, російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Повітряна тривога тривала у столиці понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.