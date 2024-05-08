Обстрел Киевщины: враг атаковал дронами и ракетами, падение обломков зафиксировано в 4 районах области

В Киевской области воздушная тревога длилась почти 4 часа, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафиксировано падение обломков в 4 районах области. В результате чего два человека получили ранения. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

"Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая неотложная помощь", - говорится в сообщении.

Также обломки повредили линии электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия.

"По оперативной информации, в результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены", - отметил Кравченко.

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Напомним, российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Воздушная тревога продолжалась в столице более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.