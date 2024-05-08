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Обстрел Киевщины: враг атаковал дронами и ракетами, падение обломков зафиксировано в 4 районах области

Атака на Київщину 8 травня

В Киевской области воздушная тревога длилась почти 4 часа, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафиксировано падение обломков в 4 районах области. В результате чего два человека получили ранения. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

"Двух пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая неотложная помощь", - говорится в сообщении.

Также обломки повредили линии электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия.

"По оперативной информации, в результате падения обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены", - отметил Кравченко.

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Напомним, российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Воздушная тревога продолжалась в столице более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.

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Киевская область (4118) обстрел (26951) ракеты (3556) дроны (3852)


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Мда,на фоні цієї інформації можна написати резюме,що анонс про замах на життя президента України є фальсифікація і нічого більше, бо на Київ і комар не залетить,а не те що ракети. Інша справа просто міста України. Хоча на фоні дати трагедії в Оленівка, потрібно було чим то відвести увагу народу і від зе і від тіктокера,бо це вони обіцяли захисникам Маріуполя "тихий" полон
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08.05.2024 08:29 Ответить
Kijev primer roboti PVO.Kak kacapi nestoralis probit tam im nevyxodit
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08.05.2024 08:40 Ответить
Ці приклади повинні мати усі міста України, щоб і їх не можна було пробити. Натомість Україна має прокурорів мільйонерів і 95,який глумиться над ЗСУ
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08.05.2024 08:53 Ответить
Помиляєтеся, були враження не раз і дуже серйозні з десятками жертв
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08.05.2024 09:23 Ответить
Ulamki ot raket,eto trudno izbezat.Te samyje Patriot oni vet nerazlicajet mesnost gde luce podbit raketu,im glavnoje podbit raketu.Vsio ravno KIjeve rabotajet PVO xoroso,tam kakije 3 eselona,oni integrirovani soboju Patriot,Iris,NASAMS,jest mobilnyje grupi
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08.05.2024 09:40 Ответить
Які уламки?? Були прямі влучання ракетами. Ви мені киянину будете розповідати
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08.05.2024 09:44 Ответить
Vsio ravno eto redkost,jesli sravnivat s drugimi gorodami.Izrael takze propustil dve raketi kogda Iran ix masovo atokoval raketami
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08.05.2024 09:48 Ответить
Я не кажу, що ППО погане, просто факт. Я взагалі не жаліюся ніколи, бо 100% все збити не можливо
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08.05.2024 09:46 Ответить
 
 