В Харькове попадание на территории образовательного учреждения, трое детей в крайне тяжелом состоянии. ВИДЕО

В Харькове зафиксированы прилеты в жилую застройку. Есть пострадавшие дети. По информации на 14.08, количество пострадавших возросло до пяти.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в жилой район города. Предварительно - есть пострадавшие дети", - говорится в сообщении.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются", - информирует в свою очередь председатель ОВА Олег Синегубов.

Больше информации о вражеских ударах по городу пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Харькове сбили 2 "шахеда", за сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины

Обновлена информация по удару по Харькову

Впоследствии Синегубов отметил, что по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях - мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается", - говорится в сообщении.

Терехов в свою очередь уточнил, что состояние одного мальчика – тяжелое.

"Медики оказывают помощь еще одному ребенку. Ранение получил 12-летний мальчик", - информирует в 13.54 Синегубов.

По информации на 14.08, количество пострадавших выросла до пяти. Пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Синегубов в эфире телемарафона уточнил, что трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Удар по Салтовскому району. Возле спортивной школы площадка, где находились дети. Трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сейчас врачи врачи из узкопрофильных больниц собираются в одном месте и все усилия будут направлены на спасение жизней", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову.