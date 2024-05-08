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Новости Война
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В Харькове попадание на территории образовательного учреждения, трое детей в крайне тяжелом состоянии. ВИДЕО

РФ ударила по Харкову

В Харькове зафиксированы прилеты в жилую застройку. Есть пострадавшие дети. По информации на 14.08, количество пострадавших возросло до пяти.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в жилой район города. Предварительно - есть пострадавшие дети", - говорится в сообщении.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются", - информирует в свою очередь председатель ОВА Олег Синегубов.

Больше информации о вражеских ударах по городу пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Харькове сбили 2 "шахеда", за сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины

Обновлена информация по удару по Харькову

Впоследствии Синегубов отметил, что по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях - мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается", - говорится в сообщении.

Терехов в свою очередь уточнилчто состояние одного мальчика – тяжелое.

"Медики оказывают помощь еще одному ребенку. Ранение получил 12-летний мальчик", - информирует в 13.54 Синегубов.

По информации на 14.08, количество пострадавших выросла до пяти. Пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Синегубов в эфире телемарафона уточнилчто трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Удар по Салтовскому району. Возле спортивной школы площадка, где находились дети. Трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сейчас врачи врачи из узкопрофильных больниц собираются в одном месте и все усилия будут направлены на спасение жизней", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову.

Автор: 

дети (6477) обстрел (26951) Харьков (7456)


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Топ комментарии
+9
Кацапи вже оборзєлі, малорос на чолі України адекватної відповіді Параше дати не може....
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08.05.2024 14:06
+5
Щоденно рашиські варвари воюють з мирним населенням в тому числі з дітьми ,руйнують міста і села і інфраструктуру ,де відповідь по чортах ,вчора була інагурація кривавого рашиського ката і жодної атаки на інфраструктуру ворога ,Буданов неодноразово заявляв про знищення кримського мосту, на жаль це лише розмови як і минулого року про каву в Криму ,тому треба діяти а не займатись пустою болтавнею тим часом як ворог знищує Україну.
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08.05.2024 14:44
+4
суки рашистські !!!!
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08.05.2024 15:52
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Правила форума Совет форумчан
А що там Бєлгород? Нє трєвожно?
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08.05.2024 14:03 Ответить
а шо Бєлгород, ми там максимум можемо якимось чахлим дроном скло побити якомусь ватному підору на балконі
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08.05.2024 17:21 Ответить
Кацапи вже оборзєлі, малорос на чолі України адекватної відповіді Параше дати не може....
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08.05.2024 14:06 Ответить
слухай х*йло, зарегився вчора і права качаєш,
йди у дупу чепушило подоляцьке
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08.05.2024 15:49 Ответить
подоляцький, за що тебе забанили дурачок
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09.05.2024 17:49 Ответить
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09.05.2024 23:56 Ответить
Опущене, ти навіть адресу не розумієш, ще раз, на.. це туди ➡️
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10.05.2024 12:41 Ответить
Щоденно рашиські варвари воюють з мирним населенням в тому числі з дітьми ,руйнують міста і села і інфраструктуру ,де відповідь по чортах ,вчора була інагурація кривавого рашиського ката і жодної атаки на інфраструктуру ворога ,Буданов неодноразово заявляв про знищення кримського мосту, на жаль це лише розмови як і минулого року про каву в Криму ,тому треба діяти а не займатись пустою болтавнею тим часом як ворог знищує Україну.
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08.05.2024 14:44 Ответить
суки рашистські !!!!
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08.05.2024 15:52 Ответить
І це хтось навів - бачив шо діти приходять грати у футбол. Закопати живцем гнид на тому майданчику.
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08.05.2024 16:20 Ответить
Вимикай ЗЕ - марафон і виходь на вулиці. Тоді може нарешті зрозумієш куди і як наводять
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08.05.2024 16:55 Ответить
раша государство террорист.
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08.05.2024 17:29 Ответить
 
 