Враг нанес ракетный удар по Харькову
Ночью 10 мая Россия нанесла ракетный удар по району жилой застройки в Харькове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов
Отмечается, что удар пришелся по району жилой застройки. В частных домах произошли пожары.
"Поступила информация об одном пострадавшем. На месте попадания в частный дом возник пожар. Профильные службы ликвидируют последствия", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 мая враг ударил по жилой инфраструктуре Харькова. Пятеро детей получили ранения.
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