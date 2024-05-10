Враг нанес ракетный удар по Харькову

Ночью 10 мая Россия нанесла ракетный удар по району жилой застройки в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов

Отмечается, что удар пришелся по району жилой застройки. В частных домах произошли пожары.

"Поступила информация об одном пострадавшем. На месте попадания в частный дом возник пожар. Профильные службы ликвидируют последствия", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая враг ударил по жилой инфраструктуре Харькова. Пятеро детей получили ранения.

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