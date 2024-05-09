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Двое раненых в Харькове мальчиков до сих пор в тяжелом состоянии, еще одному медики пытаются сохранить конечность

Вчера, 8 мая 2024 года, около 13.30 оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы и многоквартирные дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вчерашнего удара пострадали 7 человек, среди них - 4 ребенка.

Состояние пострадавших детей:

  • 15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран;
  • 14-летний парень - тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию:
  • 14-летний пациент - в реанимации, удалены обломки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность;
  • 8-летняя девушка получила поверхностную травму, состояние ребенка средней тяжести. Выписана на амбулаторное лечение.

Также по словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

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Так, 8 мая в 14:45 враг обстрелял с. Белый Колодец Чугуевского района. В результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены 4 частных дома, больница, автомобиль.

Наслідки обстрілу с. Білий Колодязь
Наслідки обстрілу с. Білий Колодязь
Наслідки обстрілу с. Білий Колодязь
Последствия обстрела с. Белый Колодец

Также отмечается, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуированы еще 113 детей с семьями.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову. Удар нанесен по Салтовскому району, по площадке возле спортивной школы, где находились дети

Автор: 

Харьков (7479) Харьковщина (5577)


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Ну з ким ці паскуди добре воюють так це з мирним населенням з дітьми ,це не армія ,це злочина терористична орда з тупим зомбованим билонаселенієм яке підтримує злочиний режим ,будь ви прокляті і побажаю цим фашиським виродкам стільки біди як вони принесли на нашу землю.
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09.05.2024 09:36 Ответить
 
 