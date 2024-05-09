Двое раненых в Харькове мальчиков до сих пор в тяжелом состоянии, еще одному медики пытаются сохранить конечность
Вчера, 8 мая 2024 года, около 13.30 оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы и многоквартирные дома.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в результате вчерашнего удара пострадали 7 человек, среди них - 4 ребенка.
Состояние пострадавших детей:
- 15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран;
- 14-летний парень - тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию:
- 14-летний пациент - в реанимации, удалены обломки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность;
- 8-летняя девушка получила поверхностную травму, состояние ребенка средней тяжести. Выписана на амбулаторное лечение.
Также по словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.
Так, 8 мая в 14:45 враг обстрелял с. Белый Колодец Чугуевского района. В результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены 4 частных дома, больница, автомобиль.
Последствия обстрела с. Белый Колодец
Также отмечается, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуированы еще 113 детей с семьями.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову. Удар нанесен по Салтовскому району, по площадке возле спортивной школы, где находились дети
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