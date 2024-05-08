Семь человек, в том числе 4 детей, пострадали вследствие обстрела оккупантами Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
До семи возросло количество человек, пострадавших во время обстрела россиянами Харькова 8 мая.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил глава ОВА, среди пострадавших - 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое ребят находятся в тяжелом состоянии, один парень и девочка - в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.
Также сообщается, что в больницу доставлен 55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени. Двум женщинам 80 и 32 лет оказана помощь на месте.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, днем 8 мая российская армия целенаправленно обстреляла спортплощадку в Харькове.
Отмечается, что повреждены школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову. Удар нанесен по Салтовскому району, по площадке возле спортивной школы, где находились дети.
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