Семь человек, в том числе 4 детей, пострадали вследствие обстрела оккупантами Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

До семи возросло количество человек, пострадавших во время обстрела россиянами Харькова 8 мая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава ОВА, среди пострадавших - 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое ребят находятся в тяжелом состоянии, один парень и девочка - в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.

Смотрите также: В Харькове попадание на территории образовательного учреждения, трое детей в крайне тяжелом состоянии. ВИДЕО

Также сообщается, что в больницу доставлен 55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени. Двум женщинам 80 и 32 лет оказана помощь на месте.





Читайте также: Войска РФ наносят удары по Харькову







Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, днем 8 мая российская армия целенаправленно обстреляла спортплощадку в Харькове.

Отмечается, что повреждены школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.







Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову. Удар нанесен по Салтовскому району, по площадке возле спортивной школы, где находились дети.