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Семь человек, в том числе 4 детей, пострадали вследствие обстрела оккупантами Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

До семи возросло количество человек, пострадавших во время обстрела россиянами Харькова 8 мая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава ОВА, среди пострадавших - 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое ребят находятся в тяжелом состоянии, один парень и девочка - в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.

Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

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Также сообщается, что в больницу доставлен 55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени. Двум женщинам 80 и 32 лет оказана помощь на месте.

Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

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Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, днем 8 мая российская армия целенаправленно обстреляла спортплощадку в Харькове.

Отмечается, что повреждены школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.

Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 8 мая войска РФ наносили удары по Харькову. Удар нанесен по Салтовскому району, по площадке возле спортивной школы, где находились дети.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479)


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Воєнний злочинець з московії, казиться, через його ігнорування Світом!!
Мілошевич з Каддафі, зачекалися молі блідої…
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08.05.2024 18:22 Ответить
Символично у ракурс попала береза .....
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09.05.2024 18:00 Ответить
 
 