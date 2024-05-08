Сім осіб, зокрема 4 дитини, постраждали внаслідок обстрілу окупантами Харкова. ФОТОрепортаж
До семи зросла кількість осіб, які постраждали під час обстрілу росіянами Харкова 8 травня.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ
Як зазначив голова ОВА, серед постраждалих - 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців перебувають у важкому стані, один хлопець та дівчинка - у середньому. Усіх госпіталізовано до медзакладу.
Також повідомляється, що до лікарні доставлено 55-річного цивільного чоловіка із травмами середнього ступеня. Двом жінкам 80 та 32 років надано допомогу на місці.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, вдень 8 травня російська армія цілеспрямовано обстріляла спортмайданчик у Харкові.
Зазначається, що пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. Рравоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, яким ворог вдарив по місту.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 8 травня війська РФ завдавали ударів по Харкову. Удар завдано по Салтівському району, по майданчик біля спортивної школи, де перебували діти
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