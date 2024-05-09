Двоє поранених у Харкові хлопчиків досі у важкому стані, ще одному медики намагаються зберегти кінцівку

Вчора, 8 травня 2024 року, близько 13.30 окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи та багатоквартирні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок вчорашнього удару постраждали 7 людей, серед них - 4 дитини.

Стан постраждалих дітей:

15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран;

14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію:

14-річний пацієнт - в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку;

8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування.

Також за словами Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.

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Так, 8 травня о 14:45 ворог обстріляв с. Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автівку.







Наслідки обстрілу с. Білий Колодязь

Також зазначається, що з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано ще 113 дітей з родинами.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 8 травня війська РФ завдавали ударів по Харкову. Удар завдано по Салтівському району, по майданчик біля спортивної школи, де перебували діти