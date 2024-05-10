Російські війська здійснили 60 обстрілів Сумщини протягом дня. Окупанти атакували 11 громад, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 302 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Сумській ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (39 вибухів) та артилерії (4 вибухи) та наніс удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів), РСЗВ (16 вибухів), авіаудари КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (24 вибухи).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (9 вибухів).

Новослобідська громада: були обстріли з мінометів (10 вибухів).

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Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (18 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (2 вибухи), наніс авіаудари КАБ (3 вибухи)

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (65 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано атаки FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл з мінометів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (23 вибухи) та здійснили атаку FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (2 вибухи).

Путивльська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

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