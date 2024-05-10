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Российские войска совершили 60 обстрелов Сумщины в течение дня. Оккупанты атаковали 11 громад, - ОВА

Російські обстріли Сумщини 9 травня

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 302 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (39 взрывов) и артиллерии (4 взрыва) и нанес удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из минометов (12 взрывов), РСЗО (16 взрывов), авиаудары КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (22 взрыва) и артиллерии (24 взрыва).
  • Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (9 взрывов).
  • Новослободская громада: были обстрелы из минометов (10 взрывов).

Также смотрите: Рашисты сбросили 2 КАБа на гражданскую инфраструктуру Белополья. ФОТОрепортаж

  • Белопольская громада: враг ударил из минометов (18 взрывов), РСЗО (6 взрывов), артиллерии (18 взрывов), FPV дронами (2 взрыва), нанес авиаудары КАБ (3 взрыва)
  • Великописаревская громада: осуществлены минометные обстрелы (65 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксированы атаки FPV дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел из минометов (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: россияне били из артиллерии (23 взрыва) и осуществили атаку FPV дроном (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV дронами (2 взрыва).
  • Путивльская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

Также смотрите: Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26961) Сумская область (3017)


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