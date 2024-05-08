Последствия российских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 7 мая, российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 67 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"В результате атак повреждены 6 многоэтажек, 1 частный дом, помещения почты, банка, торгового центра, ателье, учебное заведение, цеха одного из предприятий, бульдозеры, экскаваторы и линия электропередач", - говорится в сообщении.
Обстрелы Сумщины 8 мая
В ОВА сообщили, что ночью и утром захватчики совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 12 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Белопольская (4 взрыва) и Есманьская (8 взрывов) громады.
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