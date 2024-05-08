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Наслідки російських обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 7 травня, російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 67 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок атак пошкоджено 6 багатоповерхівок, 1 приватний будинок, приміщення пошти, банку, торгового центру, ательє, навчальний заклад, цеху одного з підприємств, бульдозери, екскаватори та лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумщини 8 травня

В ОВА повідомили, що вночі та зранку загарбники здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 12 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Білопільська (4 вибухи) та Есманьська (8 вибухів) громади.

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Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини за 7 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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