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Росіяни здійснили 10 обстрілів Сумщини протягом дня, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини за 6 травня 2024 року

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (6 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (6 вибухів) та артилерії (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: 20 мін скинув ворог на територію громади.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

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обстріл (28274) Сумська область (3561)


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може ми хоч спалили https://www.google.com/maps/place/51%C2%B005 ПС Гуево 35/10 кВ, яка знаходиться за два кілометри з кордоном Миропільської громади?? Нє?? Ну правильно, гуєвчани повинні бути зі світлом, це ж путін воює.
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07.05.2024 22:04 Відповісти
 
 