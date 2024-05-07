Росіяни здійснили 10 обстрілів Сумщини протягом дня, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (6 вибухів).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (6 вибухів) та артилерії (1 вибух).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Великописарівська громада: 20 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

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