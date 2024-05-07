Росіяни здійснили 10 обстрілів Сумщини протягом дня, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (6 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (6 вибухів) та артилерії (1 вибух).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Великописарівська громада: 20 мін скинув ворог на територію громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
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Urs
показати весь коментар07.05.2024 22:04 Відповісти Мені подобається 1
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