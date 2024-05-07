Россияне совершили 10 обстрелов Сумщины в течение дня, - ОВА

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и РСЗО (6 взрывов).

Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (6 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).

Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (6 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Великописаревская громада: 20 мин сбросил враг на территорию громады.

Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).

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