РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7207 посетителей онлайн
Новости
587 1

Россияне совершили 10 обстрелов Сумщины в течение дня, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини за 6 травня 2024 року

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и РСЗО (6 взрывов).
  • Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (6 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (6 взрывов) и минометов (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: 20 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины в течение суток: 1 человек погиб и четверо ранены, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26951) Сумская область (3013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може ми хоч спалили https://www.google.com/maps/place/51%C2%B005 ПС Гуево 35/10 кВ, яка знаходиться за два кілометри з кордоном Миропільської громади?? Нє?? Ну правильно, гуєвчани повинні бути зі світлом, це ж путін воює.
показать весь комментарий
07.05.2024 22:04 Ответить
 
 