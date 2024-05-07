Россияне совершили 10 обстрелов Сумщины в течение дня, - ОВА
В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.
Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и РСЗО (6 взрывов).
- Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (6 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили из РСЗО (6 взрывов) и минометов (2 взрыва).
- Великописаревская громада: 20 мин сбросил враг на территорию громады.
- Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
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Urs
показать весь комментарий07.05.2024 22:04 Ответить Мне нравится 1
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