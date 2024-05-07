Последствия вражеских обстрелов Сумщины в течение суток: 1 человек погиб и четверо ранены, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ открывали огонь по территории Сумской области. Всего зафиксировано 224 удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как отмечается, в результате обстрелов Сумщины погиб человек, получили ранения 2 малолетних детей и 2 взрослых.

Также сообщается, что обстрелами повреждены 10 частных домов, 3 частных домовладения, 6 многоквартирных домов, 8 транспортных средств, 2 здания элеватора, а также два админздания, объекты энергетической и критической инфраструктуры, имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.

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Кроме того, уничтожен ангар предприятия и произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.

Ранее сообщалось, что днем 6 мая армия РФ из артиллерии обстреляла поселок Угроиды Сумской области. Сообщается о трех раненых, среди них двое детей. Всех госпитализировали в больницу

















