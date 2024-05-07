Наслідки ворожих обстрілів Сумщини упродовж доби: 1 людина загинула та четверо поранених, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території Сумської області. Загалом зафіксовано 224 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Як зазначаться, унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина, дістали поранення 2 малолітніх дітей та 2 дорослих.
Також повідомляється, що обстрілами пошкоджено 10 приватних будинків, 3 приватних домоволодіння, 6 багатоквартирних будинків, 8 транспортних засобів, 2 будівлі елеватора, а також дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.
Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуара з паливо-мастильними матеріалами.
Раніше повідомлялося, що удень 6 травня армія РФ з артилерії обстріляла селище Угроїди Сумської області. Повідомляється про трьох поранених, серед них двоє дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні
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