Окупанти обстріляли 11 громад на Сумщині з артилерії, FP-дронами та КАБами: одного чоловіка поранено, двох дітей травмовано

Упродовж 6 травня військові РФ 31 раз обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Ворожбянська громада: здійснено удар трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з міномету (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).

Хотінська громада: здійснено пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).

Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали повторного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, - ОВА

Нагадаємо, армія РФ 6 травня зранку завдала авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Через обстріли у місті Суми та населених пунктах області одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів.