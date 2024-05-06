Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Без світла залишаються майже 100 населених пунктів (оновлено)

У ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Внаслідок обстрілів одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

В "Сумиобленерго" уточнили, що станом на 7 ранку 6 травня без електроенергії тимчасово опинилися 41 656 точок обліку споживачів у 67 населених пунктах області.

Станом на 12 годину кількість відключених точок обліку зменшилася до 15 240 у 71 населеному пункті.

Проте станом на на 18 годину їх кількість зросла до 19 012 точок обліку споживачів у 109 населених пунктах, 15 із них знеструмлено частково.

У міськраді Сум повідомили, що вдень у понеділок світло повернули для 95% мешканців міста.

Крім того, вдалося забезпечити електроенергією об'єкти КП "Міськводоканал", але вночі водопостачання у місті знову відключать, щоб поповнити запаси води.

Крім того, відновлено електро- та водопостачання в КНП "Клінічна лікарня № 5", КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" та КНП "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка". Разом з тим, з метою стабілізації енергосистеми, КП "Міськсвітло" поки не вмикатиме вуличне освітлення.

Як повідомлялося, війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.