Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Без світла залишаються майже 100 населених пунктів (оновлено)
У ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області.
Внаслідок обстрілів одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
В "Сумиобленерго" уточнили, що станом на 7 ранку 6 травня без електроенергії тимчасово опинилися 41 656 точок обліку споживачів у 67 населених пунктах області.
Станом на 12 годину кількість відключених точок обліку зменшилася до 15 240 у 71 населеному пункті.
Проте станом на на 18 годину їх кількість зросла до 19 012 точок обліку споживачів у 109 населених пунктах, 15 із них знеструмлено частково.
У міськраді Сум повідомили, що вдень у понеділок світло повернули для 95% мешканців міста.
Крім того, вдалося забезпечити електроенергією об'єкти КП "Міськводоканал", але вночі водопостачання у місті знову відключать, щоб поповнити запаси води.
Крім того, відновлено електро- та водопостачання в КНП "Клінічна лікарня № 5", КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" та КНП "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка". Разом з тим, з метою стабілізації енергосистеми, КП "Міськсвітло" поки не вмикатиме вуличне освітлення.
Як повідомлялося, війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Унаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.
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Вважаю, що у прикордонній полосі щонайменше шириною 20 км не повинно залишитись ні однієї функціонуючої підстанції. Ми вже зараз повинні починати формувати санітарну зону вздовж наших прикордонних областей. Тому винести півсотні підстанцій на глибину 20 км не є великою проблемою.
І ******* про це з кожної праски різного роду речникам не треба.