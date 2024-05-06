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Вночі об’єкти критичної інфраструктури Сум перевели на резервне живлення

шахеди

Внаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Він додав. що резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають "пункти незламності", а роботи з відновлення енергетики вже почались.

Нагадаємо, вночі 6 травня війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.

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безпілотник (4105) Суми (810) пункт незламності (64)


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прикордоння курської та білогородської області теж пора переводити на резервне живлення. Якого хєра у прикордонній полосі 20 кілометрів там ще функціонують підстанції на 330 та 110 кV?? Квадрокоптерів на десяток підстанцій не вистачає?
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06.05.2024 06:57 Відповісти
тому що мудрий нарід залишив при владі тупого наркомана зрадника
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06.05.2024 07:15 Відповісти
це вибір народа, який повинен навчитись сам відповідати за свій вибір.
А на дальність польоту коптера це не впливає.
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06.05.2024 07:44 Відповісти
мабуть вам як агроному видніше.
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06.05.2024 11:35 Відповісти
 
 