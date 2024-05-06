Вночі об’єкти критичної інфраструктури Сум перевели на резервне живлення
Внаслідок атаки "шахедів" у Сумах розгортають пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Він додав. що резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають "пункти незламності", а роботи з відновлення енергетики вже почались.
Нагадаємо, вночі 6 травня війська РФ завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області.
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