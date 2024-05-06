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Ночью объекты критической инфраструктуры Сум перевели на резервное питание

шахеди

В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко.

Он добавил, что резервным питанием обеспечат больницы и водоснабжение. Также в городе разворачивают "пункты несокрушимости", а работы по восстановлению энергетики уже начались.

Напомним, ночью 6 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

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беспилотник (3544) Сумы (1073) пункт несокрушимости (29)


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прикордоння курської та білогородської області теж пора переводити на резервне живлення. Якого хєра у прикордонній полосі 20 кілометрів там ще функціонують підстанції на 330 та 110 кV?? Квадрокоптерів на десяток підстанцій не вистачає?
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06.05.2024 06:57 Ответить
тому що мудрий нарід залишив при владі тупого наркомана зрадника
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06.05.2024 07:15 Ответить
це вибір народа, який повинен навчитись сам відповідати за свій вибір.
А на дальність польоту коптера це не впливає.
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06.05.2024 07:44 Ответить
мабуть вам як агроному видніше.
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06.05.2024 11:35 Ответить
 
 