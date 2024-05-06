Ночью объекты критической инфраструктуры Сум перевели на резервное питание

В результате атаки "шахедов" в Сумах разворачивают пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко.

Он добавил, что резервным питанием обеспечат больницы и водоснабжение. Также в городе разворачивают "пункты несокрушимости", а работы по восстановлению энергетики уже начались.

Напомним, ночью 6 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

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