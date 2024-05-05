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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

Атака Шахедів 5 травня

Российские войска атакуют территорию Украины "шахедами".

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА! Движение БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении!" - говорится в сообщениях.

Позже Воздушные Силы зафиксировали еще одну группу вражеских беспилотников, направляющихся в Николаевскую и Херсонскую области.

Накануне в Харькове российские ударные беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий был большой пожар.

Также читайте: В Харькове два прилета "шахедов" по гражданской инфраструктуре, - мэр Терехов

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беспилотник (3544) Воздушные силы (2257) воздушная тревога (778)


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Гірко - так славненько разом з какцапнею благодатний вогонь відсвяткували
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05.05.2024 23:47 Ответить
Вибір 2019
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06.05.2024 00:32 Ответить
"... атакують шахедами" а цигани атакують військові частини. З шахедами успішна боротьба перед циганами найвеличніший го.нокомандувач здувся. Зелені виродки - Крим в2014 р. починався так само.
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06.05.2024 05:58 Ответить
если бы ты был на фронте и такие как ты- то было бы по другому- не хватает воинов
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06.05.2024 07:03 Ответить
их бин больной
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06.05.2024 07:07 Ответить
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06.05.2024 07:02 Ответить
06:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/6/7454395/ Ночью Россия атаковала Сумскую область 13 "Шахедами", 12 из которых уничтожила ПВО
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06.05.2024 07:05 Ответить
 
 