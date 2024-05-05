Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

Российские войска атакуют территорию Украины "шахедами".

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА! Движение БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении!" - говорится в сообщениях.

Позже Воздушные Силы зафиксировали еще одну группу вражеских беспилотников, направляющихся в Николаевскую и Херсонскую области.

Накануне в Харькове российские ударные беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий был большой пожар.

Также читайте: В Харькове два прилета "шахедов" по гражданской инфраструктуре, - мэр Терехов