Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы
Российские войска атакуют территорию Украины "шахедами".
Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА! Движение БПЛА типа "Shahed" через Сумщину в юго-западном направлении!" - говорится в сообщениях.
Позже Воздушные Силы зафиксировали еще одну группу вражеских беспилотников, направляющихся в Николаевскую и Херсонскую области.
Накануне в Харькове российские ударные беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. На месте одного из попаданий был большой пожар.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/6/7454395/ Ночью Россия атаковала Сумскую область 13 "Шахедами", 12 из которых уничтожила ПВО