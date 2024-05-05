Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили
Російські війська атакують територію України "Шахедами".
Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йдеться в повідомленнях.
Пізніше Повітряні Сили зафіксували ще одну групу ворожих безпілотників, що прямують до Миколаївської та Херсонської областей.
Напередодні у Харкові російські ударні безпілотники завдали удару по об’єктам цивільної інфраструктури. На місці одного з влучань велика пожежа.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/6/7454395/ Ночью Россия атаковала Сумскую область 13 "Шахедами", 12 из которых уничтожила ПВО