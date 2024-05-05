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Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили

Атака Шахедів 5 травня

Російські війська атакують територію України "Шахедами".

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йдеться в повідомленнях.

Пізніше Повітряні Сили зафіксували ще одну групу ворожих безпілотників, що прямують до Миколаївської та Херсонської областей.

Напередодні у Харкові російські ударні безпілотники завдали удару по об’єктам цивільної інфраструктури. На місці одного з влучань велика пожежа.

Читайте: Війська РФ запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4105) Повітряні сили (2598) повітряна тривога (904)


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Гірко - так славненько разом з какцапнею благодатний вогонь відсвяткували
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05.05.2024 23:47 Відповісти
Вибір 2019
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06.05.2024 00:32 Відповісти
"... атакують шахедами" а цигани атакують військові частини. З шахедами успішна боротьба перед циганами найвеличніший го.нокомандувач здувся. Зелені виродки - Крим в2014 р. починався так само.
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06.05.2024 05:58 Відповісти
если бы ты был на фронте и такие как ты- то было бы по другому- не хватает воинов
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06.05.2024 07:03 Відповісти
их бин больной
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06.05.2024 07:07 Відповісти
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06.05.2024 07:02 Відповісти
06:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/6/7454395/ Ночью Россия атаковала Сумскую область 13 "Шахедами", 12 из которых уничтожила ПВО
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06.05.2024 07:05 Відповісти
 
 