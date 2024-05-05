Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили

Російські війська атакують територію України "Шахедами".

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йдеться в повідомленнях.

Пізніше Повітряні Сили зафіксували ще одну групу ворожих безпілотників, що прямують до Миколаївської та Херсонської областей.

Напередодні у Харкові російські ударні безпілотники завдали удару по об’єктам цивільної інфраструктури. На місці одного з влучань велика пожежа.

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