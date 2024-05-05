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Новини Війна
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Війська РФ запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Війська РФ запустили по Україні

У ніч з 4 на 5 травня Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією ударних безпілотників.

Про це Повітряні сили повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову

О 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.

Наразі повятряна тривога оголошена у південних та східних регіонах.

Атака РФ на Україну
Атака РФ на Україну

Автор: 

безпілотник (4102) атака (338) Повітряні сили (2596)


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Здичавілі кацапські чорти хоч би в такий великий день заспокоїлися.
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05.05.2024 00:47 Відповісти
От смішний
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05.05.2024 00:49 Відповісти
Та нехай подохнуть.
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05.05.2024 06:09 Відповісти
 
 