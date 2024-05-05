Війська РФ запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

У ніч з 4 на 5 травня Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією ударних безпілотників.

Про це Повітряні сили повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.

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О 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.

Наразі повятряна тривога оголошена у південних та східних регіонах.



