У Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову

Сьогодні, 4 травня, війська РФ вдарили по Одещині ракетою "Іскандер-К", по Харкову стріляли зенітним ракетним комплексом С-300, а по Дніпру намагалися поцілити керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69.

Про це розповіла пресслужба Повітряних сил у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, увечері суботи ворог запустив крилату ракету "Іскандер" по Одеській області (за даними місцевої влади, там пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено трьох людей), та обстріляв із комплексу С-300 Харків.

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Крім цього на підльоті до Дніпра українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 противника.

На уточнююче запитання, яку ціль ворог використав 4 травня по столиці, у ПС зазначили, що ця інформація перевіряється.

Раніше Зеленський у своєму зверненні повідомив, що воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25.