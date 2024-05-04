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У Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову

У Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову

Сьогодні, 4 травня, війська РФ вдарили по Одещині ракетою "Іскандер-К", по Харкову стріляли зенітним ракетним комплексом С-300, а по Дніпру намагалися поцілити керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69.

Про це розповіла пресслужба Повітряних сил у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, увечері суботи ворог запустив крилату ракету "Іскандер" по Одеській області (за даними місцевої влади, там пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено трьох людей), та обстріляв із комплексу С-300 Харків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомляють про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Крім цього на підльоті до Дніпра українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 противника.

На уточнююче запитання, яку ціль ворог використав 4 травня по столиці, у ПС зазначили, що ця інформація перевіряється.

Раніше Зеленський у своєму зверненні повідомив, що воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25.

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обстріл (28250) Повітряні сили (2596)


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перемогли гітлера, переможемо і путлєра..

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04.05.2024 22:29 Відповісти
Мразі ви кончені кацапи 🙁
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05.05.2024 00:14 Відповісти
мінус дві ПУ "Іскандер" під Сімферополем.
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05.05.2024 04:24 Відповісти
Зашибісь у нас повітряні сили! Гарно оповідають як і чим нас сьогодні пи.дячили.
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05.05.2024 08:48 Відповісти
 
 