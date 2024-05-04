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Воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25, - Зеленський. ВIДЕО

Українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом усієї доби було багато роботи у наших захисників неба. Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 "шахедів". Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант.

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Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.

Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!" - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) літак (2903) знищення (7227) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+32
Він випадково прочитав текст для речника Сухопутних військ?
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04.05.2024 21:16
+30
ЗЕ вже підробляє речником ЗСУ? Чи Євлаш загуляв?
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04.05.2024 21:16
+24
А він яким боком до того збиття?
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04.05.2024 21:19
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ЗЕ вже підробляє речником ЗСУ? Чи Євлаш загуляв?
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04.05.2024 21:16 Відповісти
Диванні аргументи - це заїзжені аргументи розумово обмежених! А збитому рашистському літаку, зрозуміло, всі раді.
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04.05.2024 21:43 Відповісти
Могоричить, мабуть, на посаду, після 20 травня….
Видно, як правознавець з дипломом, читать почав Конституцію?!?!?
Щось ці приблуди95, зокрема, Зеленський, зрозуміли і без пояснення їм Конституційним Судом, очивидного для Українців і Західних Партнерів!!!
Співпадіння…
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04.05.2024 21:46 Відповісти
Да уже задрал своими дякувати - не передякувати, которые ни в один карман не помещаются.
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04.05.2024 23:54 Відповісти
Він випадково прочитав текст для речника Сухопутних військ?
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04.05.2024 21:16 Відповісти
та навіть і такого нема...
все що ви слухаєте, це тільки рот ....
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04.05.2024 21:49 Відповісти
все ніяк не додасть, ну от гад же...
тому і змінили на жлоба попрошайку який ні копічинy не надав і не дадасть
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04.05.2024 22:00 Відповісти
Долітався
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04.05.2024 21:18 Відповісти
Один долітався цей говорящий до3.14здиться
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05.05.2024 07:38 Відповісти
Колись казали - Гагарін долітався а ти **********
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05.05.2024 07:42 Відповісти
Не ти і не я а зеля.
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05.05.2024 14:58 Відповісти
А він яким боком до того збиття?
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04.05.2024 21:19 Відповісти
примазався...
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04.05.2024 21:21 Відповісти
Збиття літака, то заява не рівня Головкома.
Хіба що, такого.
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04.05.2024 21:28 Відповісти
Запамʼяталось як на одній пресконференції журналіст назвав зе головнокомандувачем, тоді на таке звернення хрипатий гундосик дуже образився і почав відчитувати журналіста, що він не просто головком а верховний головнокомандувач.
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04.05.2024 22:20 Відповісти
Це коли він на Бутусова бикував. І на Ткача.
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04.05.2024 22:27 Відповісти
Теж пам'ятаю це, який Невтікач був недолугий та хамовитий ...
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05.05.2024 15:53 Відповісти
Можливо куски асфальту підносив.
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04.05.2024 22:43 Відповісти
Звиздобол (звездная болезнь).
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04.05.2024 21:21 Відповісти
"Звиздобол"??? Щось дуже лагідно Ви того назвали.
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04.05.2024 21:24 Відповісти
Значит ПВО подвезли, или ракеты. Хорошо.
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04.05.2024 21:21 Відповісти
Це Су-25. Збивається не Петріотом, а "Стінгером" або "Іглою"
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04.05.2024 21:50 Відповісти
Стингеры тоже надо где-то взять.
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04.05.2024 22:39 Відповісти
а нічого шо 22 грудня Петріот сбив 3 російських літака?
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05.05.2024 03:02 Відповісти
Та ні, куме. То ви вже брешите. В нашій річці п`ять москалів не втоне.
Тайто вірно, но як я їх ненавиджу.
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05.05.2024 06:44 Відповісти
Землі не віриться!
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04.05.2024 21:22 Відповісти
Без *************** б точно не збили!
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04.05.2024 21:22 Відповісти
как жалок лилипут играющий Геракла...
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04.05.2024 21:37 Відповісти
Які ж Молодці!!! Слава ЗСУ!!!
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04.05.2024 21:23 Відповісти
"...від нас із вами (...) залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант" Джерело:

Велийкий Найвеличніший дякула робить усе, аби цього не сталося: звільняє ефективне військове керівництво армії, гальмує всі законопроекти, які мали б підвищити обороноздатність країни та її безпеку (закон про мобілізацію, закон про зниження мобілізаційного віку взагалі майже рік лежав на підписі, закон про УПЦ ФСБ...), а дії дєрьмаківців взагалі діаметрально протилежні словам!

Але "єдиний марафєт" розповість про найвеличнішого пабєдуна і все буде гарно: не даремно ж на нього такі гроші виділяють!
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04.05.2024 21:30 Відповісти
Говорить ,наче він сам його збив.
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04.05.2024 21:31 Відповісти
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04.05.2024 21:32 Відповісти
Как там у кацапов?
И один в поле воин !?
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04.05.2024 21:37 Відповісти
Красавчик, успехов ему в ратном деле когда нарвется на наряд ихней военной полиции
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04.05.2024 22:41 Відповісти
Зеленский имеет самое прямое отношение к этому событию!
Не пропетляй 4 раза от повесток в 2014 году, сегодня никакого сбитого самолёта и не было бы...
Стопудово был бы сейчас шашлык...
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04.05.2024 21:34 Відповісти
А при чому тут ти зелене чмо!??
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04.05.2024 21:34 Відповісти
Героям слава!!!!!
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04.05.2024 21:39 Відповісти
Зеленський:
"а ще я вишивати можу і на машинці... і взагалі я увесь з себе красивий та позитивний!"
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04.05.2024 21:39 Відповісти
Блін...Піталова по ходу забанили... Без нього форум не такий різнобарвний Дімон правил не читав та не знає що особисті образи форумчан Цензора заборонені.
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04.05.2024 21:42 Відповісти
Как пиариться, так он тут как тут.
А что с коррупцией в стране?
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04.05.2024 21:46 Відповісти
Моя твоя не понимай.
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04.05.2024 22:02 Відповісти
Головне примазатись до досягненнь ЗСУ, коли у самого досягнень нуль, в цьому весь Боневтік
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04.05.2024 22:00 Відповісти
З цим покидьком все зрозуміло, що робити зі стіною висотою в 73%, о це питання?
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04.05.2024 22:00 Відповісти
Це не стіна. Це брудна калюжа. Мітлою не виметеш...
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04.05.2024 22:05 Відповісти
Лізе **** з усіх щелин, пішов у сраку.
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04.05.2024 22:07 Відповісти
А ще сьогодні Зеленський страшенно заморився, перетягаючи вручну сонце зі сходу на захід.
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04.05.2024 22:07 Відповісти
Чекаємо на ф16. Сподіваємся, су 25 стануть падати ще частіше. хто підкаже, яка дальність ракет повітря-повітря у кацапських літаків в у ф16?
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04.05.2024 22:28 Відповісти
Якщо дадуть Ф-16 з АІМ-120C7(D), то там максимальна дальність до 180 км. У кацапів є Р-37М з дальністю до 200 км. Але там є дуже багато нюансів, які можуть скоротити реальну дальність їх застосування в кілька разів. Реально з появою Ф-16 кацапи зможуть літати тільки на дуже малих висотах, хто ризикне піднятись трохи вище, той зразу потрапить під приціл і буде збитий. А коли обидві сторони літатимуть на наднизьких висотах, то відстань, на якій можливо буде виявити і взяти на приціл скоротиться до кількох десятків кілометрів, більше не дозволить радіогоризонт.
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04.05.2024 23:04 Відповісти
Мені здавалося, що всі ті "надмалі висоти" фіксуються доплеровським радаром з Аваксу. Здавалося реальним його поміч в наведенні ракет з Ф-16. Наскільки це все реалізовано? Не озвучуємо військові таємниці, а просто розмірковуємо теоретично
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04.05.2024 23:49 Відповісти
Так, цілі на фоні земної поверхні фіксуються радарами, які використовують ефект Доплера. Але на значно меншій відстані, ніж висотні цілі. Україні ніхто Аваксів не обіцяє, але й у кацапів їх не буде, їх дуже швидко позбивають.
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05.05.2024 00:11 Відповісти
Нам головне, щоб вони кабами не закидували 24/7. На малих висотах в них такоі можливості не буд
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07.05.2024 23:22 Відповісти
Добре, мабуть, Стінгери підвезли, бо рашисти там взагалі страх загубили останнього часу...
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04.05.2024 22:35 Відповісти
ЗЕлений чоловічок, який роками робив все, щоб ЗСУ нічим було воювати, тепер з усіх розеток пхає свою неголену пику та коментує досягнення ЗСУ... Підлий виродок, ти з таким же успіхом можеш і на фоні сходу сонця відосики свої знімати при цьому натякаючи, що ти на процес сходу сонця якось впливаєш...
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04.05.2024 22:43 Відповісти
ЗЄ записав відосик про чужі досягнення.

Порошенко привіз на фронт 1200 дронів та мобільні ремонтні майстерні.
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04.05.2024 22:58 Відповісти
Порошенко піклується за Воїнів нашої неньки ,
а Зе за свої оффшори і кишеню , все дуже просто 🙁
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04.05.2024 23:28 Відповісти
Самое последнее в чем признаются люди, это их ошибки.
А потому мощный видосик про сбитый кем то самолет ( если это не моральная поддержка на фоне отступления) легко кроет все дроны ув. Петра Алексеевича.
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05.05.2024 06:55 Відповісти
110 бригада отводилась на отдых на два месяца. Вернулась результативно
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04.05.2024 22:59 Відповісти
Маю надію , що пілоти цього кацапського Су- 25 заживо згоріли 🤬
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04.05.2024 23:25 Відповісти
Згорають заживо при ураженні великою ракетою Петріот або С-300. А там, скоріш за все, був просто підбитий двигун маленькою ракетою з ПЗРК
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04.05.2024 23:54 Відповісти
Невже все так ****** з рейтингом, що навіть таке ми повинні чути від ZеZедента ?
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05.05.2024 09:27 Відповісти
А ты тут причем?
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05.05.2024 13:42 Відповісти
 
 