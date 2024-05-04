Воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25, - Зеленський. ВIДЕО

Українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом усієї доби було багато роботи у наших захисників неба. Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 "шахедів". Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант.

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Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.

Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!" - розповів Зеленський.