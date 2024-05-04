Воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25, - Зеленський. ВIДЕО
Українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні протягом усієї доби було багато роботи у наших захисників неба. Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 "шахедів". Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті. Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант.
Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними.
Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!" - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Видно, як правознавець з дипломом, читать почав Конституцію?!?!?
Щось ці приблуди95, зокрема, Зеленський, зрозуміли і без пояснення їм Конституційним Судом, очивидного для Українців і Західних Партнерів!!!
Співпадіння…
все що ви слухаєте, це тільки рот ....
тому і змінили на жлоба попрошайку який ні копічинy не надав і не дадасть
Хіба що, такого.
Тайто вірно, но як я їх ненавиджу.
ВелийкийНайвеличніший дякула робить усе, аби цього не сталося: звільняє ефективне військове керівництво армії, гальмує всі законопроекти, які мали б підвищити обороноздатність країни та її безпеку (закон про мобілізацію, закон про зниження мобілізаційного віку взагалі майже рік лежав на підписі, закон про УПЦ ФСБ...), а дії дєрьмаківців взагалі діаметрально протилежні словам!
Але "єдиний марафєт" розповість про найвеличнішого пабєдуна і все буде гарно: не даремно ж на нього такі гроші виділяють!
И один в поле воин !?
Не пропетляй 4 раза от повесток в 2014 году, сегодня никакого сбитого самолёта и не было бы...
Стопудово был бы сейчас шашлык...
"а ще я вишивати можу і на машинці... і взагалі я увесь з себе красивий та позитивний!"
А что с коррупцией в стране?
Порошенко привіз на фронт 1200 дронів та мобільні ремонтні майстерні.
а Зе за свої оффшори і кишеню , все дуже просто 🙁
А потому мощный видосик про сбитый кем то самолет ( если это не моральная поддержка на фоне отступления) легко кроет все дроны ув. Петра Алексеевича.