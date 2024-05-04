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Воины 110-й ОМБр сбили на Донетчине российский Су-25, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 на Донетчине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение всех суток было много работы у наших защитников неба. Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только на утро наши воины сбили уже 13 "шахедов". В течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб против наших пограничных громад и позиций на фронте. Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант.

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Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всех, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными.

Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за ликвидацию сегодня очередного российского Су-25 - на Донетчине. Молодцы, ребята!" - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) самолет (3591) уничтожение (6916) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+32
Він випадково прочитав текст для речника Сухопутних військ?
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04.05.2024 21:16
+30
ЗЕ вже підробляє речником ЗСУ? Чи Євлаш загуляв?
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04.05.2024 21:16
+24
А він яким боком до того збиття?
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04.05.2024 21:19
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ЗЕ вже підробляє речником ЗСУ? Чи Євлаш загуляв?
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04.05.2024 21:16 Ответить
Диванні аргументи - це заїзжені аргументи розумово обмежених! А збитому рашистському літаку, зрозуміло, всі раді.
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04.05.2024 21:43 Ответить
Могоричить, мабуть, на посаду, після 20 травня….
Видно, як правознавець з дипломом, читать почав Конституцію?!?!?
Щось ці приблуди95, зокрема, Зеленський, зрозуміли і без пояснення їм Конституційним Судом, очивидного для Українців і Західних Партнерів!!!
Співпадіння…
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04.05.2024 21:46 Ответить
Да уже задрал своими дякувати - не передякувати, которые ни в один карман не помещаются.
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04.05.2024 23:54 Ответить
Він випадково прочитав текст для речника Сухопутних військ?
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04.05.2024 21:16 Ответить
та навіть і такого нема...
все що ви слухаєте, це тільки рот ....
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04.05.2024 21:49 Ответить
все ніяк не додасть, ну от гад же...
тому і змінили на жлоба попрошайку який ні копічинy не надав і не дадасть
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04.05.2024 22:00 Ответить
Долітався
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04.05.2024 21:18 Ответить
Один долітався цей говорящий до3.14здиться
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05.05.2024 07:38 Ответить
Колись казали - Гагарін долітався а ти **********
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05.05.2024 07:42 Ответить
Не ти і не я а зеля.
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05.05.2024 14:58 Ответить
А він яким боком до того збиття?
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04.05.2024 21:19 Ответить
примазався...
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04.05.2024 21:21 Ответить
Збиття літака, то заява не рівня Головкома.
Хіба що, такого.
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04.05.2024 21:28 Ответить
Запамʼяталось як на одній пресконференції журналіст назвав зе головнокомандувачем, тоді на таке звернення хрипатий гундосик дуже образився і почав відчитувати журналіста, що він не просто головком а верховний головнокомандувач.
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04.05.2024 22:20 Ответить
Це коли він на Бутусова бикував. І на Ткача.
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04.05.2024 22:27 Ответить
Теж пам'ятаю це, який Невтікач був недолугий та хамовитий ...
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05.05.2024 15:53 Ответить
Можливо куски асфальту підносив.
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04.05.2024 22:43 Ответить
Звиздобол (звездная болезнь).
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04.05.2024 21:21 Ответить
"Звиздобол"??? Щось дуже лагідно Ви того назвали.
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04.05.2024 21:24 Ответить
Значит ПВО подвезли, или ракеты. Хорошо.
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04.05.2024 21:21 Ответить
Це Су-25. Збивається не Петріотом, а "Стінгером" або "Іглою"
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04.05.2024 21:50 Ответить
Стингеры тоже надо где-то взять.
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04.05.2024 22:39 Ответить
а нічого шо 22 грудня Петріот сбив 3 російських літака?
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05.05.2024 03:02 Ответить
Та ні, куме. То ви вже брешите. В нашій річці п`ять москалів не втоне.
Тайто вірно, но як я їх ненавиджу.
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05.05.2024 06:44 Ответить
Землі не віриться!
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04.05.2024 21:22 Ответить
Без *************** б точно не збили!
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04.05.2024 21:22 Ответить
как жалок лилипут играющий Геракла...
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04.05.2024 21:37 Ответить
Які ж Молодці!!! Слава ЗСУ!!!
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04.05.2024 21:23 Ответить
"...від нас із вами (...) залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант" Джерело:

Велийкий Найвеличніший дякула робить усе, аби цього не сталося: звільняє ефективне військове керівництво армії, гальмує всі законопроекти, які мали б підвищити обороноздатність країни та її безпеку (закон про мобілізацію, закон про зниження мобілізаційного віку взагалі майже рік лежав на підписі, закон про УПЦ ФСБ...), а дії дєрьмаківців взагалі діаметрально протилежні словам!

Але "єдиний марафєт" розповість про найвеличнішого пабєдуна і все буде гарно: не даремно ж на нього такі гроші виділяють!
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04.05.2024 21:30 Ответить
Говорить ,наче він сам його збив.
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04.05.2024 21:31 Ответить
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04.05.2024 21:32 Ответить
Как там у кацапов?
И один в поле воин !?
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04.05.2024 21:37 Ответить
Красавчик, успехов ему в ратном деле когда нарвется на наряд ихней военной полиции
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04.05.2024 22:41 Ответить
Зеленский имеет самое прямое отношение к этому событию!
Не пропетляй 4 раза от повесток в 2014 году, сегодня никакого сбитого самолёта и не было бы...
Стопудово был бы сейчас шашлык...
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04.05.2024 21:34 Ответить
А при чому тут ти зелене чмо!??
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04.05.2024 21:34 Ответить
Героям слава!!!!!
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04.05.2024 21:39 Ответить
Зеленський:
"а ще я вишивати можу і на машинці... і взагалі я увесь з себе красивий та позитивний!"
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04.05.2024 21:39 Ответить
Блін...Піталова по ходу забанили... Без нього форум не такий різнобарвний Дімон правил не читав та не знає що особисті образи форумчан Цензора заборонені.
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04.05.2024 21:42 Ответить
Как пиариться, так он тут как тут.
А что с коррупцией в стране?
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04.05.2024 21:46 Ответить
Моя твоя не понимай.
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04.05.2024 22:02 Ответить
Головне примазатись до досягненнь ЗСУ, коли у самого досягнень нуль, в цьому весь Боневтік
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04.05.2024 22:00 Ответить
З цим покидьком все зрозуміло, що робити зі стіною висотою в 73%, о це питання?
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04.05.2024 22:00 Ответить
Це не стіна. Це брудна калюжа. Мітлою не виметеш...
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04.05.2024 22:05 Ответить
Лізе **** з усіх щелин, пішов у сраку.
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04.05.2024 22:07 Ответить
А ще сьогодні Зеленський страшенно заморився, перетягаючи вручну сонце зі сходу на захід.
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04.05.2024 22:07 Ответить
Чекаємо на ф16. Сподіваємся, су 25 стануть падати ще частіше. хто підкаже, яка дальність ракет повітря-повітря у кацапських літаків в у ф16?
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04.05.2024 22:28 Ответить
Якщо дадуть Ф-16 з АІМ-120C7(D), то там максимальна дальність до 180 км. У кацапів є Р-37М з дальністю до 200 км. Але там є дуже багато нюансів, які можуть скоротити реальну дальність їх застосування в кілька разів. Реально з появою Ф-16 кацапи зможуть літати тільки на дуже малих висотах, хто ризикне піднятись трохи вище, той зразу потрапить під приціл і буде збитий. А коли обидві сторони літатимуть на наднизьких висотах, то відстань, на якій можливо буде виявити і взяти на приціл скоротиться до кількох десятків кілометрів, більше не дозволить радіогоризонт.
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04.05.2024 23:04 Ответить
Мені здавалося, що всі ті "надмалі висоти" фіксуються доплеровським радаром з Аваксу. Здавалося реальним його поміч в наведенні ракет з Ф-16. Наскільки це все реалізовано? Не озвучуємо військові таємниці, а просто розмірковуємо теоретично
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04.05.2024 23:49 Ответить
Так, цілі на фоні земної поверхні фіксуються радарами, які використовують ефект Доплера. Але на значно меншій відстані, ніж висотні цілі. Україні ніхто Аваксів не обіцяє, але й у кацапів їх не буде, їх дуже швидко позбивають.
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05.05.2024 00:11 Ответить
Нам головне, щоб вони кабами не закидували 24/7. На малих висотах в них такоі можливості не буд
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07.05.2024 23:22 Ответить
Добре, мабуть, Стінгери підвезли, бо рашисти там взагалі страх загубили останнього часу...
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04.05.2024 22:35 Ответить
ЗЕлений чоловічок, який роками робив все, щоб ЗСУ нічим було воювати, тепер з усіх розеток пхає свою неголену пику та коментує досягнення ЗСУ... Підлий виродок, ти з таким же успіхом можеш і на фоні сходу сонця відосики свої знімати при цьому натякаючи, що ти на процес сходу сонця якось впливаєш...
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04.05.2024 22:43 Ответить
ЗЄ записав відосик про чужі досягнення.

Порошенко привіз на фронт 1200 дронів та мобільні ремонтні майстерні.
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04.05.2024 22:58 Ответить
Порошенко піклується за Воїнів нашої неньки ,
а Зе за свої оффшори і кишеню , все дуже просто 🙁
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04.05.2024 23:28 Ответить
Самое последнее в чем признаются люди, это их ошибки.
А потому мощный видосик про сбитый кем то самолет ( если это не моральная поддержка на фоне отступления) легко кроет все дроны ув. Петра Алексеевича.
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05.05.2024 06:55 Ответить
110 бригада отводилась на отдых на два месяца. Вернулась результативно
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04.05.2024 22:59 Ответить
Маю надію , що пілоти цього кацапського Су- 25 заживо згоріли 🤬
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04.05.2024 23:25 Ответить
Згорають заживо при ураженні великою ракетою Петріот або С-300. А там, скоріш за все, був просто підбитий двигун маленькою ракетою з ПЗРК
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04.05.2024 23:54 Ответить
Невже все так ****** з рейтингом, що навіть таке ми повинні чути від ZеZедента ?
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05.05.2024 09:27 Ответить
А ты тут причем?
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05.05.2024 13:42 Ответить
 
 