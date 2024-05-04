Воины 110-й ОМБр сбили на Донетчине российский Су-25, - Зеленский. ВИДЕО
Украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 на Донетчине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в течение всех суток было много работы у наших защитников неба. Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только на утро наши воины сбили уже 13 "шахедов". В течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб против наших пограничных громад и позиций на фронте. Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант.
Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всех, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными.
Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за ликвидацию сегодня очередного российского Су-25 - на Донетчине. Молодцы, ребята!" - рассказал Зеленский.
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Видно, як правознавець з дипломом, читать почав Конституцію?!?!?
Щось ці приблуди95, зокрема, Зеленський, зрозуміли і без пояснення їм Конституційним Судом, очивидного для Українців і Західних Партнерів!!!
Співпадіння…
все що ви слухаєте, це тільки рот ....
тому і змінили на жлоба попрошайку який ні копічинy не надав і не дадасть
Хіба що, такого.
Тайто вірно, но як я їх ненавиджу.
ВелийкийНайвеличніший дякула робить усе, аби цього не сталося: звільняє ефективне військове керівництво армії, гальмує всі законопроекти, які мали б підвищити обороноздатність країни та її безпеку (закон про мобілізацію, закон про зниження мобілізаційного віку взагалі майже рік лежав на підписі, закон про УПЦ ФСБ...), а дії дєрьмаківців взагалі діаметрально протилежні словам!
Але "єдиний марафєт" розповість про найвеличнішого пабєдуна і все буде гарно: не даремно ж на нього такі гроші виділяють!
И один в поле воин !?
Не пропетляй 4 раза от повесток в 2014 году, сегодня никакого сбитого самолёта и не было бы...
Стопудово был бы сейчас шашлык...
"а ще я вишивати можу і на машинці... і взагалі я увесь з себе красивий та позитивний!"
А что с коррупцией в стране?
Порошенко привіз на фронт 1200 дронів та мобільні ремонтні майстерні.
а Зе за свої оффшори і кишеню , все дуже просто 🙁
А потому мощный видосик про сбитый кем то самолет ( если это не моральная поддержка на фоне отступления) легко кроет все дроны ув. Петра Алексеевича.