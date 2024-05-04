Воины 110-й ОМБр сбили на Донетчине российский Су-25, - Зеленский. ВИДЕО

Украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 на Донетчине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение всех суток было много работы у наших защитников неба. Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только на утро наши воины сбили уже 13 "шахедов". В течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб против наших пограничных громад и позиций на фронте. Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант.

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Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всех, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными.

Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за ликвидацию сегодня очередного российского Су-25 - на Донетчине. Молодцы, ребята!" - рассказал Зеленский.