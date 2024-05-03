УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 376 15

Скид з дрона 110-ї ОМБр зіпсував відпочинок на сонці двом окупантам. ВIДЕО

Дрон батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зіпсував відпочинок на сонечку двом російським окупантам.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни 110-ї ОМБр, яких відвели на ротацію після боїв за Авдіївку, повернулись на фронт після 2 місяців відновлення.

Також дивіться: Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4695) 110 окрема механізована бригада (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Погрілися востаннєє кацапи на сонечку і відправились до пекла !!
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
04.05.2024 00:23
+3
це їм крем Aftersun після засмаги скинули.
показати весь коментар
03.05.2024 22:55
+3
Домой вернутся отдохнувшими и очень загорелыми.
показати весь коментар
04.05.2024 02:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це їм крем Aftersun після засмаги скинули.
показати весь коментар
03.05.2024 22:55 Відповісти
Памєшалі настаящєй мужкой дружбє. Парвалі одному з них орган дружбі.
******** Куштуріца бі єто нє одобріл.
показати весь коментар
03.05.2024 23:34 Відповісти
Повернули в реальність
показати весь коментар
03.05.2024 23:01 Відповісти
Суцільний та негаснучий мангальчик! Хто там ще на черзі? Отака вам наша неопалима купина, братва-******!
показати весь коментар
03.05.2024 23:10 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj7j9n/ua_8th_battalion_10th_sep_mountain_assault/ кожному росіянину по персональному дрону.
показати весь коментар
03.05.2024 23:17 Відповісти
Только портки решил снять копыта проветрить.А тут на тебе...............
показати весь коментар
03.05.2024 23:32 Відповісти
Тот что в садовой тачке лежал, уже ничего не решал, а на веревочках дергался.
Фокус в том, что это не могло быть спонтанным решением при появлении дрона. Это действия наверняка по заранее обдуманной тактике - загрузить труп для эвакуации, привязать веревки к конечностям и двигаться как можно ближе к зеленке, чтобы при появлении дрона быстро прыгнуть в кусты, а веревками имитировать активность "раненого", для привлечения камикадзе или сброса. Когда труп в клочья и тачка в хлам, можно скрытно по кустам добраться до командира и отрапортовать - я старался, но укры его еще раз убили и тачку сломали.
показати весь коментар
04.05.2024 10:58 Відповісти
Но что-то пошло не так и фокус не удался
показати весь коментар
04.05.2024 11:02 Відповісти
Погрілися востаннєє кацапи на сонечку і відправились до пекла !!
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
04.05.2024 00:23 Відповісти
То лишняхромосома обманку робила!!!!! Але-але....
показати весь коментар
04.05.2024 00:24 Відповісти
Домой вернутся отдохнувшими и очень загорелыми.
показати весь коментар
04.05.2024 02:00 Відповісти
Nen Тут інше! Наші дронщики обрали вірну ціль! Той що сидів у кущах смикав за мотузку труп, чи ляльку, що ніби грівся на сонечку. Респект!
показати весь коментар
04.05.2024 09:37 Відповісти
До речі дуже схоже на ваші спостереження. Те що в тачці труп , то 100 відсотків. А смикав чи ні, не витко.
показати весь коментар
10.05.2024 19:33 Відповісти
Здається там труп в тачці. А той може евакуював його. ХЗ. Не вийшло.
показати весь коментар
10.05.2024 19:30 Відповісти
 
 