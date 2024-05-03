Скид з дрона 110-ї ОМБр зіпсував відпочинок на сонці двом окупантам. ВIДЕО
Дрон батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зіпсував відпочинок на сонечку двом російським окупантам.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Воїни 110-ї ОМБр, яких відвели на ротацію після боїв за Авдіївку, повернулись на фронт після 2 місяців відновлення.
Топ коментарі
+4 Amber
показати весь коментар04.05.2024 00:23
+3 Urs
показати весь коментар03.05.2024 22:55
+3 Pacersoft Assa
показати весь коментар04.05.2024 02:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
******** Куштуріца бі єто нє одобріл.
Фокус в том, что это не могло быть спонтанным решением при появлении дрона. Это действия наверняка по заранее обдуманной тактике - загрузить труп для эвакуации, привязать веревки к конечностям и двигаться как можно ближе к зеленке, чтобы при появлении дрона быстро прыгнуть в кусты, а веревками имитировать активность "раненого", для привлечения камикадзе или сброса. Когда труп в клочья и тачка в хлам, можно скрытно по кустам добраться до командира и отрапортовать - я старался, но укры его еще раз убили и тачку сломали.
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼