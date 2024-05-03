Скид з дрона 110-ї ОМБр зіпсував відпочинок на сонці двом окупантам. ВIДЕО

Дрон батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зіпсував відпочинок на сонечку двом російським окупантам.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни 110-ї ОМБр, яких відвели на ротацію після боїв за Авдіївку, повернулись на фронт після 2 місяців відновлення.

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