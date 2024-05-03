Сброс с дрона 110-й ОМБр испортил отдых на солнце двум оккупантам. ВИДЕО
Дрон батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ испортил отдых на солнышке двум российским оккупантам.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Воины 110-й ОМБр, которых отвели на ротацию после боев за Авдеевку, вернулись на фронт после 2 месяцев восстановления.
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******** Куштуріца бі єто нє одобріл.
Фокус в том, что это не могло быть спонтанным решением при появлении дрона. Это действия наверняка по заранее обдуманной тактике - загрузить труп для эвакуации, привязать веревки к конечностям и двигаться как можно ближе к зеленке, чтобы при появлении дрона быстро прыгнуть в кусты, а веревками имитировать активность "раненого", для привлечения камикадзе или сброса. Когда труп в клочья и тачка в хлам, можно скрытно по кустам добраться до командира и отрапортовать - я старался, но укры его еще раз убили и тачку сломали.
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼