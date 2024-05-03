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Новости Видео Война
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Сброс с дрона 110-й ОМБр испортил отдых на солнце двум оккупантам. ВИДЕО

Дрон батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ испортил отдых на солнышке двум российским оккупантам.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Воины 110-й ОМБр, которых отвели на ротацию после боев за Авдеевку, вернулись на фронт после 2 месяцев восстановления.

Смотрите также: Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+4
Погрілися востаннєє кацапи на сонечку і відправились до пекла !!
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.05.2024 00:23
+3
це їм крем Aftersun після засмаги скинули.
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03.05.2024 22:55
+3
Домой вернутся отдохнувшими и очень загорелыми.
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04.05.2024 02:00
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це їм крем Aftersun після засмаги скинули.
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03.05.2024 22:55 Ответить
Памєшалі настаящєй мужкой дружбє. Парвалі одному з них орган дружбі.
******** Куштуріца бі єто нє одобріл.
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03.05.2024 23:34 Ответить
Повернули в реальність
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03.05.2024 23:01 Ответить
Суцільний та негаснучий мангальчик! Хто там ще на черзі? Отака вам наша неопалима купина, братва-******!
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03.05.2024 23:10 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj7j9n/ua_8th_battalion_10th_sep_mountain_assault/ кожному росіянину по персональному дрону.
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03.05.2024 23:17 Ответить
Только портки решил снять копыта проветрить.А тут на тебе...............
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03.05.2024 23:32 Ответить
Тот что в садовой тачке лежал, уже ничего не решал, а на веревочках дергался.
Фокус в том, что это не могло быть спонтанным решением при появлении дрона. Это действия наверняка по заранее обдуманной тактике - загрузить труп для эвакуации, привязать веревки к конечностям и двигаться как можно ближе к зеленке, чтобы при появлении дрона быстро прыгнуть в кусты, а веревками имитировать активность "раненого", для привлечения камикадзе или сброса. Когда труп в клочья и тачка в хлам, можно скрытно по кустам добраться до командира и отрапортовать - я старался, но укры его еще раз убили и тачку сломали.
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04.05.2024 10:58 Ответить
Но что-то пошло не так и фокус не удался
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04.05.2024 11:02 Ответить
Погрілися востаннєє кацапи на сонечку і відправились до пекла !!
респект нашим хлопцям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.05.2024 00:23 Ответить
То лишняхромосома обманку робила!!!!! Але-але....
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04.05.2024 00:24 Ответить
Домой вернутся отдохнувшими и очень загорелыми.
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04.05.2024 02:00 Ответить
Nen Тут інше! Наші дронщики обрали вірну ціль! Той що сидів у кущах смикав за мотузку труп, чи ляльку, що ніби грівся на сонечку. Респект!
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04.05.2024 09:37 Ответить
До речі дуже схоже на ваші спостереження. Те що в тачці труп , то 100 відсотків. А смикав чи ні, не витко.
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10.05.2024 19:33 Ответить
Здається там труп в тачці. А той може евакуював його. ХЗ. Не вийшло.
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10.05.2024 19:30 Ответить
 
 