Сброс с дрона 110-й ОМБр испортил отдых на солнце двум оккупантам. ВИДЕО

Дрон батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ испортил отдых на солнышке двум российским оккупантам.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Воины 110-й ОМБр, которых отвели на ротацию после боев за Авдеевку, вернулись на фронт после 2 месяцев восстановления.

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