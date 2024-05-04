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Новости Война
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В Воздушных силах рассказали, чем Россия сегодня била по Одесщине, Днепру и Харькову

У Повітряних силах розповіли, чим Росія сьогодні била по Одещині, Дніпру та Харкову

Сегодня, 4 мая, войска РФ ударили по Одесской области ракетой "Искандер-К", по Харькову стреляли зенитным ракетным комплексом С-300, а по Днепру пытались попасть управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69.

Об этом рассказала пресс-служба Воздушных сил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, вечером субботы враг запустил крылатую ракету "Искандер" по Одесской области (по данным местных властей, там повреждена гражданская инфраструктура и ранены три человека) и обстрелял из комплекса С-300 Харьков.

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Кроме этого, на подлете к Днепру украинская ПВО сбила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 противника.

На уточняющий вопрос, какую цель враг использовал 4 мая по столице, в ВС отметили, что эта информация проверяется.

Ранее Зеленский в своем обращении сообщил, что воины 110-й ОМБр сбили в Донецкой области российский Су-25.

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перемогли гітлера, переможемо і путлєра..

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04.05.2024 22:29 Ответить
Мразі ви кончені кацапи 🙁
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05.05.2024 00:14 Ответить
мінус дві ПУ "Іскандер" під Сімферополем.
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05.05.2024 04:24 Ответить
Зашибісь у нас повітряні сили! Гарно оповідають як і чим нас сьогодні пи.дячили.
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05.05.2024 08:48 Ответить
 
 