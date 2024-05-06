РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12159 посетителей онлайн
Новости
5 182 12

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины

Російський обстріл Сумщини

Войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении

В ОВА уточняют последствия и призывают сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска атакуют территорию Украины "Шахедами", в частности опасность объявляли в Сумской области.

Также читайте: Шесть громад Сумщины находились под обстрелами оккупантов в течение дня

Автор: 

обстрел (26942) Сумская область (3011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
якщо нема яєць вдарити по курській https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 ТЕЦ-1 або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 ТЕЦ СЗР , то хоча б знов підпаліть https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 НБ "Курськнафтопродукт".
показать весь комментарий
06.05.2024 01:20
+7
Американська влада в 2021 році не забороняла, а настійливо рекомендувала копати окопи, але щось пішло не так.
показать весь комментарий
06.05.2024 03:03
+5
а чому ми не бьемо енергетичні об'єкти а забув асфальт не літає
показать весь комментарий
06.05.2024 01:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо нема яєць вдарити по курській https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 ТЕЦ-1 або https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 ТЕЦ СЗР , то хоча б знов підпаліть https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 НБ "Курськнафтопродукт".
показать весь комментарий
06.05.2024 01:20 Ответить
а чому ми не бьемо енергетичні об'єкти а забув асфальт не літає
показать весь комментарий
06.05.2024 01:43 Ответить
Американська влада в 2021 році не забороняла, а настійливо рекомендувала копати окопи, але щось пішло не так.
показать весь комментарий
06.05.2024 03:03 Ответить
А тепер тут риють всюди, тільки ті ямки з плівкою до обстрілів області не мають відношення як і все інше. Одне трохи напрягає так це розміщення сил ППО в населених пунктах, бо чогось не можно пробувати збивати хоч за 3 км щоб не падало на місто.
показать весь комментарий
06.05.2024 09:34 Ответить
просто у нас зайчик безяєчек)
показать весь комментарий
06.05.2024 02:20 Ответить
тому що Україна не США, а росія не Ірак і не Югославія.
показать весь комментарий
06.05.2024 03:15 Ответить
А які ви писали ************* використовували в Югославії? Ті що руйнували енергетику. Бо забув і не можу знайти в Гуглі
показать весь комментарий
06.05.2024 05:37 Ответить
це ************* BLU-114/B, яких у касетній бомбі CBU-94 трохи більше двохсот штук. ************ виглядає так:

https://youtu.be/QY904Uj859g видалення цього волокна з обладнання непростий та трудомісткий процес.
показать весь комментарий
06.05.2024 06:19 Ответить
https://www.reddit.com/r/electricians/comments/ddqn3s/here_is_something_you_dont_see_every_day_that_is/ так виглядає обладнання після використання *************
показать весь комментарий
06.05.2024 06:39 Ответить
А в отвєт тишина бо просрані ракети не стріляють.
показать весь комментарий
06.05.2024 08:21 Ответить
 
 