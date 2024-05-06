Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины

Войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении

В ОВА уточняют последствия и призывают сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что российские войска атакуют территорию Украины "Шахедами", в частности опасность объявляли в Сумской области.

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