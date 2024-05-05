Шесть громад Сумщины находились под обстрелами оккупантов в течение дня
В течение 5 мая россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская громады.
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов).
- Эсманьская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Краснопольская громада: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: осуществлен обстрел из минометов (4 взрыва).
Ранее сообщалось, что 4 мая оккупанты применили дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району.
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