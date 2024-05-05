Последствия удара по Сумщине: масштабные возгорания, два человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 мая, поздно вечером, вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Сумской области.
Россияне ударили по Сумщине дальнобойными системами залпового огня.
"4 мая, поздно вечером, вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором. На место происшествия прибыли спасатели", - говорится в сообщении.
В результате обстрела возникли масштабные пожары в жилом секторе, где проживают мирные граждане, и на гражданском объекте. На тушение привлекли значительные силы и средства ГСЧС. Спасатели локализовали возгорания, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары.
По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.
Напомним, в течение дня 4 мая на Сумщине раздалось 214 взрывов, под вражеским огнем оказались 13 громад.
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