Последствия удара по Сумщине: масштабные возгорания, два человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 мая, поздно вечером, вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Сумской области.

Россияне ударили по Сумщине дальнобойными системами залпового огня.

"4 мая, поздно вечером, вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором. На место происшествия прибыли спасатели", - говорится в сообщении.



В результате обстрела возникли масштабные пожары в жилом секторе, где проживают мирные граждане, и на гражданском объекте. На тушение привлекли значительные силы и средства ГСЧС. Спасатели локализовали возгорания, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары.

По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.

Напомним, в течение дня 4 мая на Сумщине раздалось 214 взрывов, под вражеским огнем оказались 13 громад.

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