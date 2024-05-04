214 взрывов раздалось в течение дня на Сумщине, обстрелам подверглись 13 громад

В течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.



Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).

Шалыгинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Великописаревская громада: были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).

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Миропольская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Хотинская громада: был обстрел из миномета (3 взрыва).

Николаевская громада: осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и осуществили атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Дружбовская громада: враг бил из РСЗО (21 взрыв).

Новослободская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Ранее сообщалось, что в Сумской области фиксируют наибольшее количество вражеских ДРГ. Кроме того, в пределах 5-километровой зоны от государственной границы Украины на Сумщине введены временные ограничения.