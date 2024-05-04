214 взрывов раздалось в течение дня на Сумщине, обстрелам подверглись 13 громад
В течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелами находились Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).
- Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).
- Шалыгинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).
- Великописаревская громада: были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).
- Миропольская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Хотинская громада: был обстрел из миномета (3 взрыва).
- Николаевская громада: осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и осуществили атаку FPV-дрона (1 взрыв).
- Дружбовская громада: враг бил из РСЗО (21 взрыв).
- Новослободская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
Ранее сообщалось, что в Сумской области фиксируют наибольшее количество вражеских ДРГ. Кроме того, в пределах 5-километровой зоны от государственной границы Украины на Сумщине введены временные ограничения.
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ціна - копійки. В чому проблема.
ілля пономарьов, де твої браві орли, сховались, як це у ведеться у москалів?
скінчилися ті батальйони
Зараз побіжиш скаржитися
По суті нічого путнього, вигадуєш всякі нереалізовані плани.
Тобі в Генеральний штаб, перемогу нести в люди
А до того, ти ще і ******, бо ні однієї моєї скарги ти не бачив.
іноді можу змінити думку, так як ситуація змінилася.
Я вільна людина, на відміну від деяких...