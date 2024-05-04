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Новости Агрессия России против Украины
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214 взрывов раздалось в течение дня на Сумщине, обстрелам подверглись 13 громад

сумщина

В течение 4 мая россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов.


Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).
  • Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).

Читайте также: Оккупанты 28 раз обстреляли пограничные громады Сумщины: применяли дроны, артиллерию, танк и РСЗО

  • Миропольская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV-дронов (3 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
  • Хотинская громада: был обстрел из миномета (3 взрыва).
  • Николаевская громада: осуществлена атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Белопольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и осуществили атаку FPV-дрона (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: враг бил из РСЗО (21 взрыв).
  • Новослободская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Сумской области фиксируют наибольшее количество вражеских ДРГ. Кроме того, в пределах 5-километровой зоны от государственной границы Украины на Сумщине введены временные ограничения.

Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3008)


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Топ комментарии
+1
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04.05.2024 22:35
+1
яку відсіч? кацапи стріляють по Сумам з позиції, яка знаходиться за Дьково.
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05.05.2024 04:27
+1
відкрийте мапу і подивіться де Дьяконово. "Смерч" відстрілявся прямо з Е38 і через 30 хвилин розрахунок вже тариться водярою у курській "Пятьорочкє". До чого тут батальйони?
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05.05.2024 07:33
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04.05.2024 22:35 Ответить
і зараз ********
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04.05.2024 22:53 Ответить
будь ласка, коли буде вітер, запустить китайскі повітряні кулі. Да так, щоб їм все згоріло.

ціна - копійки. В чому проблема.
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04.05.2024 23:14 Ответить
чому рускій добровольчєскій корпус і легіон свобода росіі не дають відсічі?...вони ж на тому напрямку діють...
ілля пономарьов, де твої браві орли, сховались, як це у ведеться у москалів?
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05.05.2024 00:42 Ответить
яку відсіч? кацапи стріляють по Сумам з позиції, яка знаходиться за Дьково.
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05.05.2024 04:27 Ответить
скажіть правду.
скінчилися ті батальйони
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05.05.2024 05:39 Ответить
відкрийте мапу і подивіться де Дьяконово. "Смерч" відстрілявся прямо з Е38 і через 30 хвилин розрахунок вже тариться водярою у курській "Пятьорочкє". До чого тут батальйони?
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05.05.2024 07:33 Ответить
А ЗСУ в окопах вошей годують, непорядок!
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05.05.2024 07:45 Ответить
ти зараз проявився, як просунутий кацапський бот з-під VPN.
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05.05.2024 07:47 Ответить
Я тут давно і прекрасно тебе знаю.
Зараз побіжиш скаржитися

По суті нічого путнього, вигадуєш всякі нереалізовані плани.
Тобі в Генеральний штаб, перемогу нести в люди
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05.05.2024 07:57 Ответить
так, ти тут давно заводиш всякий раз нові акаунти, які живуть по два місяця, бо твої пропагандонські наративи лаптями за версту воняють, і модерація регулярно відправляє тебе у бан.
А до того, ти ще і ******, бо ні однієї моєї скарги ти не бачив.
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05.05.2024 08:05 Ответить
Немає У мене наративів, я пишу - що думаю.
іноді можу змінити думку, так як ситуація змінилася.
Я вільна людина, на відміну від деяких...
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06.05.2024 08:55 Ответить
у тебе взагалі нічого нема: ні наративів, ні думки, ні принципів... так... пусте місце, вася одним словом.
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06.05.2024 10:00 Ответить
 
 