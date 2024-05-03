Оккупанты 28 раз обстреляли пограничные громады Сумщины: применяли дроны, артиллерию, танк и РСЗО

В течение 3 мая военные РФ 28 раз обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 120 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Отмечается, что обстрелам подверглись:

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (3 взрыва) и совершил атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольская громада: осуществлена атака FPV-дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва).

Краснопольская громада: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (14 взрывов).

Эсманьская громада: зафиксированы пуски ракет НАР с самолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (19 взрывов).

Хотинская громада: осуществлены обстрелы из пулемета, миномета (6 взрывов), танка (6 взрывов) и сброс с БпЛА взрывчатки ВОГ (3 взрыва).

Шалыгинская громада: враг бил из РСЗО "Град" (7 взрывов) и ствольной артиллерии (9 взрывов).

Николаевская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы (18 взрывов).

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Напомним, спикер Нацгвардии Руслан Музычук 2 мая сообщал, что за последнюю неделю самое большое количество ДРГ наблюдали на Сумском направлении.